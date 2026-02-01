Αγωνιώδη έκκληση για να σωθούν 80.000 βιβλία και να μην καταλήξουν στην ανακύκλωση, απευθύνει το Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων. Πρόκειται για βιβλία- προσφορά αγάπης από ανθρώπους που θέλησαν να βοηθήσουν τον Λεωνίδα Κουρσουμή, έναν άστεγο των Αθηνών, ο οποίος στα 67 του χρόνια αποφάσισε να διεκδικήσει ξανά το δικαίωμα στη ζωή. Μαζί με άλλους δύο αστέγους κατάφεραν να στήσουν το Παλαιοβιβλιοπωλείο στο Παγκράτι αξιοποιώντας τις δωρεές που δέχτηκαν, όμως η προσπάθειά τους συνάντησε πολλά εμπόδια.

Εκτός από τα βιβλία που υπάρχουν εκεί, άλλα περίπου 80.000 φυλάσσονται σε μια αποθήκη με σκοπό να αποτελέσουν το υλικό για ένα e-shop. Παρ΄όλ΄αυτά, λόγω αδυναμίας να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, εκκρεμεί έξωση από την αποθήκη και πλέον τα βιβλία κινδυνεύουν να καταστραφούν…

Την Τρίτη εκδικάζεται η αγωγή και οι άνθρωποι που δουλεύουν στο Παλαιοβιβλιοπωλείο ζητούν πίστωση χρόνου -όχι για να αξιοποιήσουν προς όφελος τους τα βιβλία, κάτι το οποίο άλλωστε, δεν φαίνεται πλέον εφικτό- αλλά προκειμένου να βρουν μια λύση για τη διάσωσή τους. Μιλώντας σ’ tanea.gr ο Λεωνίδας Κουρσουμής εξηγεί πως «τις τελευταίες ημέρες έχει διαφανεί μια αχτίδα φωτός στο σκοτάδι, καθώς ο δήμαρχος Πεύκης, ο μόνος δήμαρχος από όλους τους Δήμους στους οποίους απευθυνθήκαμε για να χαρίσουμε τα βιβλία, έδειξε ενδιαφέρον να δημιουργήσει με αυτά μια Βιβλιοθήκη στην Πεύκη. Πλέον αυτό που ζητούμε είναι μία πίστωση χρόνου. Να δώσουμε ένα ποσό στην αποθήκη, ώστε να μας επιτραπεί να πάρουμε τα βιβλία, να προχωρήσει η συμφωνία με το Δήμο και να σωθούν. Σκεφτείτε ότι την Τρίτη εκδικάζεται η αγωγή για την έξωση και δεν έχουμε ούτε δικηγόρο…».

Κατά τη διάρκεια των έξι ετών λειτουργίας του Παλαιοβιβλιοπωλείου έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 110.000 βιβλία. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 12.000 σπάνια βιβλία, που εκδόθηκαν από το 1690 ως το 1890 και άλλα 11.000 μοναδικά έντυπα και χειρόγραφα τεκμήρια. «Έζησα 34 μήνες στους δρόμους και ήμουν 67 χρονών όταν βρέθηκα εκεί χωρίς δουλειά και σπίτι», λέει ο Λεωνίδας Κουρσουμής. «Ούτε μια στιγμή δεν ντράπηκα αυτά τα χρόνια να μιλήσω. Δεν έχω ντραπεί περισσότερο στη ζωή μου από το γεγονός να χιλιοπαρακαλώ, να θέλω να χαρίσω, να κάνω δωρεά όλα τα βιβλία για να γίνει ένα μουσείο σπανίων βιβλίων. Όταν όλα αυτά τα σπάνια βιβλία δεν έχουν μια αποθήκη για να διασωθούν, όταν δεν υπάρχουν χρήματα να στεγαστούν σε μια αποθήκη ο φόβος να πάνε στην ανακύκλωση και να καταστραφούν είναι μπροστά μας. Ζητάμε τη βοήθεια σας για να μην κλείσει η αποθήκη. Ζητάμε τη βοήθειά σας για να γίνει γνωστό».