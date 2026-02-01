Αναστάτωση στην Ξάνθη το πρωί όταν απορριμματοφόρο όχημα «βούλιαξε» στην άσφαλτο. Σύμφωνα με το xanthinea.gr, το ατύχημα σημειώθηκε επί της οδού Ανδρέου Δημητρίου, μια από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης, με το όχημα μάλιστα να σηκώνεται στον αέρα κατά το ήμισυ.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία για την καταγραφή του περιστατικού, το οποίο όπως ήταν φυσικό προκάλεσε αναστάτωση στους περιοίκους που βγήκαν στον δρόμο και στα μπαλκόνια τους για να δουν τι είχε συμβεί.

Επίσης, ξεκίνησε η διαδικασία για την απομάκρυνση του οχήματος, ώστε να τεθεί εκ νέου σε κυκλοφορία ο δρόμος.

Μεσσηνία: Προβλήματα στον δρόμο Πήδημα – Αρφαρά από κατολίσθηση λόγω της έντονης κακοκαιρίας

Την ίδια ώρα όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει η έντονη κακοκαιρία στο οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας, με χαρακτηριστικότερο το σημείο στον δρόμο που συνδέει το Πήδημα με τα Αρφαρά.

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, φερτά υλικά και λάσπες έχουν καλύψει το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να έχει διακοπεί από περίπου τις 6 το πρωί.

Απίστευτες ζημιές στα Τζουμέρκα από κατολίσθηση – Η γη «κατάπιε» σπίτια

Κατολίσθηση σημειώθηκε στον δρόμο που οδηγεί στο ορεινό χωριό Ματσούκι του νομού Ιωαννίνων, εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η πρόσβαση προς τον οικισμό.

Οι ζημιές εντοπίστηκαν περίπου δύο χιλιόμετρα πριν από την είσοδο του χωριού, όπου μεγάλος όγκος φερτών υλικών κάλυψε το οδόστρωμα. Παράλληλα, καθίζηση σημειώθηκε και στο κέντρο του Ματσουκίου, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας, συνεργείο επενέβη άμεσα για την απομάκρυνση των φερτών υλικών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Τεράστιος όγκος πετρωμάτων αποκολλήθηκε από τον ορεινό όγκο και κάλυψε τους δρόμους. Σπίτια έπαθαν σημαντικές ζημιές. Πώς συνέβη η καταστροφή Η έντονη νεροποντή σε συνδυασμό με τις θερμοκρασίες που αυξήθηκαν είχε σαν αποτέλεσμα τα χιόνια που είναι στα βουνά να λιώσουν πολύ γρήγορα. Μεγάλος όγκος νερού όπως διαφάνηκε από την πρώτη αυτοψία, διοχετεύτηκε σε ρέματα, σε παραποτάμους και να δημιουργήθηκαν χείμαρροι που μετέφεραν κάθε είδος φερτό υλικό. Οι βράχοι έπεσαν στο δρόμο αλλά ευτυχώς κανένας δεν περνούσε εκείνη την ώρα και τραυματισμοί δεν υπήρξαν. Το χωριό Ματσούκι έχει πληγεί αρκετές φορές από κακοκαιρίες τους τελευταίους μήνες.