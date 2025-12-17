Μαζικές δηλητηριάσεις γατών στην Ξάνθη προκαλούν έντονη ανησυχία και αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία, σύμφωνα με καταγγελία της φιλοζωικής οργάνωσης «Αδέσποτοι Φίλοι Ξάνθης».

Όπως αναφέρεται, στην οδό Σάρδεων έχουν εντοπιστεί 14 νεκρές γάτες μέσα σε πέντε ημέρες, ενώ δύο ακόμη νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η οργάνωση κάνει λόγο για μια ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση, τόσο για τα ζώα όσο και για την ηλικιωμένη γυναίκα που τα φρόντιζε καθημερινά. Η 80χρονη, σύμφωνα με τους εθελοντές, βρίσκεται σε ψυχολογική κατάρρευση μετά τα αλλεπάλληλα περιστατικά.

Σε ανακοίνωσή τους οι «Αδέσποτοι Φίλοι Ξάνθης» περιγράφουν με δραματικούς τόνους την κατάσταση: «Ξάνθη – Φόλες, Οδός Σάρδεων. Κι άλλες τέσσερις νεκρές γάτες σήμερα και δύο μικρές γατούλες χαροπαλεύουν. ΣΥΝΟΛΟ 14 γάτες μέσα σε πέντε μέρες…».

Η φιλοζωική ομάδα καταγγέλλει ότι η ηλικιωμένη γυναίκα δέχεται εδώ και μήνες συνεχή πίεση και καταγγελίες επειδή τάιζε τα αδέσποτα ζώα στην αυλή της. Όπως αναφέρουν, η κατάσταση έχει οδηγήσει σε ανθρωπιστική κρίση για την ίδια, ενώ ζητούν τη συμπαράσταση των πολιτών και την άμεση παρέμβαση των αρχών.

Αναλυτικά αναφέρουν:

«Ξανθη – Φόλες, Οδός Σάρδεων. Κι άλλες τέσσερις νεκρές γατες σήμερα και δύο μικρές γατουλες χαροπαλευουν. ΣΥΝΟΛΟ 14 γάτες μέσα σε πέντε μέρες. Αυτές που νοσηλεύτηκαν προ δυο ημερών πέθαναν κι αυτές εχθές. Η 80χρονη γυναίκα που τις τάιζε, καθημερινά μαζεύει νεκρές γατουλες, είναι διαρκώς με υπογλωσσια και χρειαζεται την συμπαρασταση όλων μας. Η ομάδα των φιλοζωων είμαστε στο πλευρό της και σε διαρκή επικοινωνία. Εδώ και μερικούς μήνες δεν την έχουν αφήσει σε ησυχία την γυναικα, διαρκώς καταγγελίες, καταγγελίες καταγγελίες, αστυνομίες, πρόστιμα, μια μονιμη απειλή στην ζωή της γιατί τάιζε τις γατούλες στην αυλή της και αυτό είναι το μέγα σφάλμα της. Σήμερα η κατάσταση της είναι απελπιστική. Έχει ανάγκη από συμπαράσταση η γυναίκα έχουν ξεπεραστεί τα ανθρώπινα όρια της. 80 χρόνων γυναίκα, πόσα να αντέξει πια! Πέτρα αν ήταν θα εσπαγε!!! Κι οι δολοφόνοι τρωνε πίνουν κοιμούνται κι απολαμβάνουν τον θάνατο τόσων πλασμάτων και την κατάρευση μιας ηλικιωμένης γυναίκας που τα αγάπησε πολυ!!».