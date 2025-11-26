Σοκ προκαλεί στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης η υπόθεση ενός ζευγαριού που διατηρούσε στο σπίτι του 51 γάτες, τις οποίες, όπως ισχυρίστηκαν, τις προόριζαν για κατανάλωση μετά τον φυσικό θάνατό τους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1, το ζευγάρι, που δεν αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, φέρεται να έχει ιδιαίτερες πεποιθήσεις σχετικά με τη διατροφή, τη φροντίδα των ζώων, τη στείρωση και το τσιπάρισμα. Η αστυνομία ενημερώθηκε για την υπόθεση, και όλα τα ζώα απελευθερώθηκαν.

Στην εκπομπή, το ζευγάρι υπερασπίστηκε τις πρακτικές του, διευκρινίζοντας ότι δεν είχε σκοπό να θανατώσει τα ζώα αλλά να αξιοποιήσει το κρέας τους μετά τον φυσικό θάνατο, υποστηρίζοντας ότι θα γινόταν επεξεργασία σε κτηνοτροφικές μονάδες.

«Το κάναμε επιστήμη», δήλωσαν, εξηγώντας ότι αν η πρακτική αυτή γινόταν ευρέως, θα μειωνόταν η τιμή του κρέατος. Η γυναίκα, που εργάζεται ως παιδαγωγός, είπε: «Δεν σκοτώνουμε τα γατιά για να τα τρώμε. Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα καταφύγιο γατών και όταν το ζώο πεθάνει από φυσικά αίτια, τότε να το πάρουν οι κτηνοτροφικές μονάδες να διαχειριστούν το κρέας».

Τέλος, άνδρας δήλωσε ότι: «Είμαστε υπέρ αυτού για να σωθεί ο πλανήτης και να αντιμετωπίσουμε την ασιτία. Θα τρώμε γάτες και θα πέσει η τιμή του κρέατος, ώστε άνθρωποι σε υπανάπτυκτες χώρες να ζήσουν».