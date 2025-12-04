Μία υπόθεση κακοποίηση ζώων ερευνά το ΑΤ Νέας Φιλαδέλφειας, μετά από καταγγελία για τη δράση μυστηριώδους άνδρα, που στοχοποιεί και αρπάζει αδέσποτες γάτες στην περιοχή του Κόκκινου Μύλου.

Οι κινήσεις του αγνώστου, οι οποίες έχουν προκαλέσει αναστάτωση στους κατοίκους, καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας. Πιο αναλυτικά, σε ντοκουμέντα που εξασφάλισε το ΕΡΤnews, φαίνεται ο δράστης να δρα σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη. Στις 17 Νοεμβρίου ο άνδρας παρακολουθούσε για 5 ώρες ένα ξύλινο σπιτάκι, που είχαν τοποθετήσει οι κάτοικοι για τα αδέσποτα και στο οποίο είχε βρει καταφύγιο μια γάτα.

Λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα διακρίνεται ο κουκουλοφόρος να πλησιάζει το σημείο. Στο αριστερό του χέρι κρατάει ένα κλουβί μεταφοράς και στο άλλο μια λευκή γάτα, την οποία έχει αρπάξει από το σβέρκο. Στη συνέχεια ρίχνει με δύναμη το τρομαγμένο γατάκι στο έδαφος, το εγκαταλείπει και τρέπεται σε φυγή. Η γυναίκα που έκανε την καταγγελία στις αρχές, δήλωσε ότι το τετράποδο ήταν εμφανώς κακοποιημένο.

«Κατόπιν ελέγχου του καταγραφικού, διαπιστώσαμε πως αυτός ο άνδρας εγκατέλειψε το ζωάκι χρώματος λευκό-γκρί, με εμφανές στρες, καθώς φωνάζει σπαρακτικά στα χέρια του. Σε άλλο βίντεο μάλιστα φαίνεται να εξέρχεται από το γατόσπιτο σε σύγχυση, φέρνοντας γύρους από τον εαυτό του, σαν να είναι ζαλισμένο και προχωράει κουτσαίνωντας» ανέφερε η καταγγέλλουσα.

Δέκα ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 28 Νοεμβρίου, ο άνδρας επέστεψε στο συγκεκριμένο σημείο και μάλιστα υπό καταρρακτώδη βροχη, αυτή τη φορά αποφασισμένος να αρπάξει την γάτα που έχει βρει καταφύγιο στο συγκεκριμένο σημείο. Έχοντας μια τσάντα πλάτης, προσπαθεί με γρήγορες κινήσεις να εγκλωβίσει το ζώο, όμως εκείνο τρομάζει, τινάζεται στον αέρα και διαφεύγει.

«Έχουν εξαφανιστεί απο τα γύρω στενά ακόμη τέσσερις γάτες και γατάκια. Σίγουρα μας έχει αναστατώσει πολύ που κυκλοφορεί αυτός ο άνθρωπος στη γειτονιά μας και βλάπτει αθώα πλάσματα. Το γεγονός ότι επιτέθηκε έξω από φροντιστήριο και μάλιστα ένα χώρο με κάμερα, δείχνει πως πρόκειται για άνθρωπο που δε διστάζει σε τίποτα. Είναι ικανός να κάνει κακό ακόμη και σε άνθρωπο» λέει η καταγγέλλουσα.

Οι αρχές κάνουν έκκληση στους πολίτες της περιοχής να επικοινωνήσουν άμεσα με το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα σε περίπτωση που διαπιστώσουν την οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση, προκειμένου να ερευνήσουν αν έχουν να κάνουν με κάποιον βασανιστή ζώων, πριν να είναι αργά.