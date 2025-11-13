Στη φυλακή οδηγείται ο 63χρονος πρωταγωνιστής της πολύκροτης υπόθεσης κακοποίησης ζώων, ο οποίος κρατούσε «φυλακισμένες» σε άθλιες συνθήκες 58 γάτες σε εγκαταλελειμμένο τουριστικό κατάλυμα στη Δονούσα και στον οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους περίπου 1,7 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το cyclades24, το δικαστήριο στην Νάξο τον έκρινε ένοχο και τον καταδίκασε σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή και χρηματική ποινή 3.000 ευρώ. Ο κατηγορούμενος που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο χωρίς δικηγόρο, οδηγείται πλέον στη φυλακή. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο ίδιος εμφανίστηκε απολογητικός, ισχυριζόμενος ότι «αγαπάει τα γατάκια και θέλει μόνο το καλό τους».

Το ιστορικό της υπόθεσης

Η υπόθεση που οδήγησε στην καταδίκη του κατηγορούμενου, είχε ξεκινήσει ύστερα από καταγγελίες φιλόζωων στη Δονούσα. Με εντολή του εισαγγελέα Αιγαίου, κ. Τσορμπατζόγλου, οργανώθηκε επιχείρηση σύλληψης του άνδρα, ο οποίος ήταν ήδη γνωστός στις αρχές ως ο «συλλέκτης–κακοποιητής ζώων του Μοσχάτου».

Το όνομά του είχε έρθει για πρώτη φορά στη δημοσιότητα το 2019, όταν η Αστυνομία —μετά από έντονη δυσοσμία που είχε αναφερθεί από γείτονες— πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του. Εκεί εντόπισε 11 σκελετωμένα σκυλιά και 20 γάτες σε άθλια κατάσταση μέσα σε ένα σκοτεινό υπόγειο, καθώς και θηλιές και άλλα αντικείμενα που παρέπεμπαν σε κακοποίηση ζώων.

Στη Δονούσα, η κατάσταση αποδείχθηκε εξίσου συγκλονιστική. Οι αρχές βρήκαν περίπου 58 γάτες στοιβαγμένες σε ένα άθλιο, σκοτεινό και βρώμικο δωμάτιο, χωρίς τις βασικές συνθήκες υγιεινής και φροντίδας.