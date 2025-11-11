Στη σύλληψη ενός ημεδαπού ο οποίος κατηγορείται κρατούσε «φυλακισμένες» 58 γάτες προχώρησαν το πρωί της Τρίτης 11 Νοεμβρίου αστυνομικοί του τμήματος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση της Νομοθεσίας για την προστασία των ζώων. Ειδικότερα, έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησε κλιμάκιο αστυνομικών σε περίφρακτο χώρο με κτίσματα που χρησιμοποιούσε ο δράστης, διακριβώθηκε ότι διατηρούσε εγκλωβισμένο μέσα σε αυτά μεγάλο αριθμό ζωών συντροφιάς (58 γάτες) σε ακατάλληλες για τη διαβίωση τους συνθήκες.
Σε βάρος του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Νάξου.
