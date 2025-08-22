Αντιδράσεις έχει προκάλεσει τις τελευταίες ώρες η εικόνα μιας χελώνας που βρέθηκε στο πάρκο του Αποστολοπουλειο Πνευματικού κέντρου Τρίπολης και που άγνωστοι είχαν ζωγραφίσει με μπογιές ολόκληρο το καβούκι της.

Το φιλοζωικό σωματείο Τα αδεσποτάκια της Τρίπολης που έκανε γνωστή την είδηση σε μια οργισμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του κατακεραυνώνει όσους ασυνείδητους έκαναν αυτήν την πράξη, επισημαίνοντας την επικινδυνότητα που έχουν οι μπογιές και τα χημικά πάνω στο καβούκι για την ζωή της χελώνας.

«Η εικόνα μιλάει από μόνη της … Έχουμε εξοργιστεί από απαράδεκτη και άκρως απογοητευτική εικόνα της χελώνας που μας έστειλε φίλος τού Συλλόγου μας