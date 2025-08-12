Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στα Χανιά, όπου μία γυναίκα δέχθηκε δάγκωμα από θαλάσσια χελώνα κατά τη διάρκεια της κολύμβησής της.

Ενώ η γυναίκα απολάμβανε το μπάνιο της στα ρηχά νερά της παραλίας Μαράθι, ξαφνιάστηκε όταν «ένιωσε τη θαλάσσια χελώνα να τη δαγκώνει στο πλάι της κοιλιάς της». Ευτυχώς, το περιστατικό είχε ελαφρύ χαρακτήρα, καθώς το δάγκωμα προκάλεσε μόνο ερυθρότητα στην περιοχή, χωρίς σοβαρό τραυματισμό.

Ανησυχία για την ασφάλεια λουόμενων και άγριας ζωής

Σε δηλώσεις της στο zarpanews.gr, η γυναίκα επεσήμανε την ανάγκη προστασίας τόσο των θαλασσίων χελωνών όσο και του κόσμου που επισκέπτεται τη δημοφιλή παραλία. Ζήτησε από τους αρμόδιους φορείς να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να αποτραπούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο σημείο της παραλίας βρίσκονται συχνά οικογένειες με μικρά παιδιά, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για ενημέρωση και προστασία τόσο των λουόμενων όσο και της θαλάσσιας πανίδας.