Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι η αύξηση της φορολογίας σε αλκοολούχα ποτά, ζαχαρούχα αναψυκτικά και προϊόντα καπνού αποτελεί μία από τις πιο αποτελεσματικές πολιτικές για τη δημόσια υγεία. Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, κάθε αύξηση της τιμής ενός προϊόντος κατά 10% μειώνει την κατανάλωση κατά 5-7%, με εντονότερη επίδραση στους νέους και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Παράλληλα, η αύξηση των φόρων αποφέρει σημαντικά έσοδα στα κρατικά ταμεία, τα οποία μπορούν να επενδυθούν στην υγεία, την πρόληψη και την εκπαίδευση για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Σε χώρες όπου η φορολογία είναι χαμηλή ή ανύπαρκτη, οι τιμές των αλκοολούχων και ζαχαρούχων ποτών παραμένουν χαμηλές, αυξάνοντας την κατανάλωση και οδηγώντας σε υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας, διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακών νοσημάτων και ορισμένων μορφών καρκίνου.

Οικονομική επιβάρυνση και οφέλη για τα συστήματα υγείας

Τα οικονομικά δεδομένα δείχνουν ότι η αντιμετώπιση χρόνιων ασθενειών που συνδέονται με τη διατροφή και το κάπνισμα κοστίζει δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στα εθνικά συστήματα υγείας. Η αύξηση των φορολογικών συντελεστών μπορεί να αντισταθμίσει μέρος αυτών των δαπανών, μειώνοντας παράλληλα τα ποσοστά νοσηρότητας.

Η εφαρμογή ενός σχεδίου που προβλέπει αύξηση των φόρων έως και 50% μέχρι το 2035 εκτιμάται ότι θα έχει πολλαπλά οφέλη: θα περιορίσει την κατανάλωση, θα προστατεύσει τους νέους από την πρώιμη εξάρτηση, θα ενισχύσει τα δημόσια έσοδα και θα μειώσει τα κόστη περίθαλψης που σχετίζονται με προλήψιμες ασθένειες.

Η φορολογία ως στρατηγικό μέτρο δημόσιας υγείας

Η αύξηση της φορολογίας δεν αποτελεί μόνο οικονομικό εργαλείο, αλλά και στρατηγικό μέτρο δημόσιας υγείας, ικανό να διαμορφώσει συμπεριφορές και να ενισχύσει τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Παρά τις αντιδράσεις που επικαλούνται την προσωπική ελευθερία ή την οικονομική επιβάρυνση, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα οφέλη υπερτερούν σημαντικά.

Λιγότεροι ασθενείς, μικρότερο κόστος για τα κράτη και αυξημένη ευαισθητοποίηση των πολιτών σε υγιεινές συνήθειες αποτελούν τα βασικά αποτελέσματα μιας συντονισμένης πολιτικής φορολόγησης. Μια τέτοια πολιτική, με συνεχή παρακολούθηση τιμών και κατανάλωσης, μπορεί να λειτουργήσει ως πραγματική ασπίδα απέναντι σε μελλοντικές επιδημίες χρόνιων νοσημάτων.