Ο Xάμιλτον πριν λίγες ημέρες μίλησε για την εντυπωσιακή άνοδο που σημειώνει με το νέο μονοθέσιο του. Και αυτό φάνηκε και στις πρώτες δοκιμές. Συγκεκριμένα, σημείωσε τον ταχύτερο γύρο της εβδομάδας κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας των δοκιμών στη Βαρκελώνη, ολοκληρώνοντας την πρώτη δοκιμαστική περίοδο της νέας εποχής κανονισμών με τη Ferrari στην κορυφή των χρόνων, την ώρα που η Mercedes ξεχώρισε σε χιλιόμετρα, αξιοπιστία και συνολική εικόνα.

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, πραγματοποίησε με την Ferrari SF-26 του 67 γύρους, με καλύτερο χρόνο 1:16,348 προς το τέλος της ημέρας, εκτοπίζοντας από την πρώτη θέση τον πρώην teammate του στη Mercedes, George Russell.