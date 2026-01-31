Μία αλλαγή και αυτή αναγκαστική για τον Μανόλο Χιμένεθ στην ενδεκάδα με την οποία θα παρατάξει τον Άρη στη σημερινή αναμέτρηση κόντρα στον Παναιτωλικό.

Ο Φρέντρικ Γένσεν θα πάρει τη θέση του τραυματία Μάρτιν Χόνγκλα, με τους υπόλοιπους να είναι οι ίδιοι που ξεκίνησαν στο παιχνίδι της περασμένης εβδομάδας κόντρα στον Λεβαδειακό.

Η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά – Μόντσου, Ράτσιτς – Πέρεθ, Γένσεν, Μισεουί – Μορόν

Στον πάγκο οι: Διούδης, Δώνης, Φρίντεκ, Βοριαζίδης, Νινγκ, Γιαννιώτας, Ντούντου, Κάμτσης, Μπουσαΐντ, Παναγίδης, Κέρκεζ, Καράι