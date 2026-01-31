Με το γκολ του Φαμπιάνο ο Άρης έφυγε νικητής από το Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό με 1-0 και στις δηλώσεις του στην Cosmote TV ο Μανόλο Χιμένεθ στάθηκε στην ψυχολογική ώθηση που θα δώσει αυτό το διπλό στην ομάδα του.

Όσα είπε ο Χιμένεθ στο συνδρομητικό κανάλι

«Είμαι ευχαριστημένος για την προσπάθεια των παικτών. Ακόμη μία καλή εμφάνιση και μία νίκη που μας βοηθάει ψυχολογικά εν όψει και του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Παρά πολλά παιχνίδια που ήταν στο μηδέν, είχαμε ευκαιρίες αλλά δεν ερχόταν το γκολ. Είναι κάτι που μας προβληματίζει και προσπαθούμε να το λύσουμε παιχνίδι με παιχνίδι ώστε να πάρουμε περισσότερους βαθμούς».