Μεταγραφικό σενάριο που εμπλέκει τον Άρη και τον Μόντσου Ροντρίγκεθ φέρνει στο προσκήνιο ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος αποκαλύπτει, με ανάρτηση στο Χ, ότι οι «κιτρινόμαυροι» είναι κοντά σε συμφωνία με την μεξικάνικη Χουάρες για τον δανεισμό του Ισπανού χαφ, με οψιόν αγοράς.

🚨🇲🇽 Excl: Mexican side Juárez are closing in on deal to sign Monchu on loan with buy option. Agreement at final stages with Aris Saloniki. pic.twitter.com/uJ2zi5fmXX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2026

Θυμίζουμε ότι ο Μόντσου αποκτήθηκε από τη Ρεάλ Βαγιαδολίδ το καλοκαίρι του 2024 έναντι περίπου 4 εκατ. ευρώ, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Από τον Άρη δεν επιβεβαιώνεται, για την ώρα κάτι, τη στιγμή που σε λίγες ώρες αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League,