Ο Παναθηναϊκός κατέληξε στην περίπτωση του 36χρονου Μούσα Σισοκό για τον άξονα της μεσαίας γραμμής, μια επιλογή που φέρει την υπογραφή του Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Γάλλο χαφ στη Νιούκαστλ τη σεζόν 2015-16.

Μάλιστα υπάρχει μια ιστορία από την κοινή τους συνύπαρξη, η οποία αποδεικνύει την τεράστια εκτίμηση του Ισπανού προπονητή προς το πρόσωπό του, ο οποίος φέτος αγωνίζεται στην Γουότφορντ στην Championship.

Το 2016 η Νιούκαστλ αντιμετώπιζε την Σουόνσι την οποία και νίκησε με 3-0 με τον Μπενίτεθ να βάζει αρχηγό στη συγκεκριμένη αναμέτρηση τον Γάλλο λόγω της τεράστιας επιρροής που έχει στα αποδυτήρια της ομάδας.

Μάλιστα ο Σισοκό σκόραρε στη συγκεκριμένη αναμέτρηση βοηθώντας την ομάδα του να νικήσει ένα πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι στη μάχη της παραμονής, την οποία ωστόσο στο τέλος της σεζόν δεν κατάφερε να πάρει καθώς τερμάτισε στην 18η θέση με 37 βαθμούς.

Τι είχε πει ο Μπενίτεθ για τον Σισοκό

Μετά το τέλος του ματς ο Μπενίτεθ είχε πει για τον Σισοκό: «Ήθελα να του δώσω λίγη αυτοπεποίθηση. Έχουμε επίσης πολλούς παίκτες που μιλούν γαλλικά και ο Σισοκό έχει μεγάλη επιρροή πάνω τους.

Τον βλέπουν ως ένα μεγάλο όνομα. Οπότε, αν αποδίδει καλά, θα τον ακολουθήσουν».