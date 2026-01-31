Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ, με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της νέας Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.

Στην πρώτη της συνεδρίαση, η Κεντρική Επιτροπή εξέλεξε ομόφωνα Γενικό Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ τον Δημήτρη Κουτσούμπα, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της ηγεσίας του στο κόμμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου ολοκληρώθηκε, μετά από πλούσια διήμερη συζήτηση, το Α’ Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης του 22ου Συνεδρίου. Το θέμα αφορούσε τον Απολογισμό Δράσης της Κεντρικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου (ΚΕΟΕ), καθώς και τον Προγραμματισμό Δράσης έως το 23ο Συνέδριο.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών μίλησαν συνολικά 85 σύνεδροι. Στη συζήτηση εκφράστηκε ευρεία συμφωνία με τις Θέσεις και την Εισήγηση της ΚΕ, ενώ μεταφέρθηκε πολύτιμη πείρα από τη δράση των Οργανώσεων Περιοχής για τα εργατικά και λαϊκά ζητήματα.

Το περιεχόμενο και οι αποφάσεις του Συνεδρίου

Με αφετηρία τις διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις, ο προβληματισμός επικεντρώθηκε στο πώς η λειτουργία του Κόμματος και η κατάσταση των δυνάμεών του θα εναρμονιστούν με το επαναστατικό του Πρόγραμμα και το Καταστατικό. Στόχος, όπως επισημάνθηκε, είναι να αποτελέσει ένα «κόμμα παντός καιρού» και «έτοιμο για όλα», καθοδηγητή της πάλης του λαού για τον σοσιαλισμό.

Η Εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής και η τελική ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα υπερψηφίστηκαν ομόφωνα, όπως και η Εισήγηση της ΚΕΟΕ. Παράλληλα, το Συνέδριο ενέκρινε ομόφωνα την Πολιτική Απόφαση, η οποία καθορίζει τα καθήκοντα του Κόμματος έως το 23ο Συνέδριο.

Βραβεύσεις Κομματικών Οργανώσεων

Με την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος πραγματοποιήθηκε η βράβευση των Κομματικών Οργανώσεων που διακρίθηκαν στην άμιλλα στρατολογίας, οικοδόμησης και διακίνησης του «Ριζοσπάστη» για το 2025, προς τιμήν του 22ου Συνεδρίου.

Για την άμιλλα στρατολογίας και οικοδόμησης βραβεύτηκαν: 1η η ΚΟ Κρήτης, 2η η ΚΟ Ηπείρου – Κέρκυρας – Λευκάδας και 3η η ΚΟ Δυτικής Ελλάδας. Όσον αφορά την αύξηση της διακίνησης του «Ριζοσπάστη», διακρίθηκαν: 1η η ΚΟ Αττικής, 2η η ΚΟ Ανατολικής Στερεάς – Εύβοιας και 3η η ΚΟ Δυτικής Ελλάδας.