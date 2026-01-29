Ξεκινά σήμερα το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ με σύνθημα «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας, για τον Σοσιαλισμό!», και θα διαρκέσει έως το Σάββατο 31 Ιανουαρίου.

Το Συνέδριο αποτελεί την κορύφωση μιας διαδικασίας που περιλαμβάνει τη δημοσίευση των θέσεων της Κεντρικής Επιτροπής, τη διακίνηση τους σε φίλους και οπαδούς, προσυνεδριακές εσωκομματικές διαδικασίες και τις Συνδιασκέψεις των Επιτροπών Περιοχής που οδήγησαν στην εκλογή αντιπροσώπων.

Οι εργασίες του Συνεδρίου συνεχίζονται σήμερα στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος στον Περισσό, με την παρουσίαση της εισήγησης της ΚΕ από τον Δημήτρη Κουτσούμπα στις 9 π.μ., μετά την εναρκτήρια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χτες στο Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες των συνέδρων, η συζήτηση και η ψήφιση της απόφασης του Συνεδρίου. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 31 Ιανουαρίου με την εκλογή των μελών της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου του κόμματος.