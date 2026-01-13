«Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού αποτελούν μνημείο πρόκλησης και πολιτικής εξαπάτησης. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει μια στημένη και προσχηματική συνάντηση με ‘βολικούς’ συνομιλητές ως ‘ουσιαστικό διάλογο είχε ήδη πέσει στο κενό πριν την πραγματοποίησή της. Τις ‘κομματικές μειοψηφίες’, στις οποίες αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, τις είδαμε τελικά στο τραπέζι του δήθεν διαλόγου που έστησε η κυβέρνηση με κομματικά στελέχη της ΝΔ και που καταγγέλθηκε από σύσσωμους τους αγρότες που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Αποδείχθηκε ότι ο πρωθυπουργός έχει άπλετο χώρο και χρόνο για συναντήσεις, αρκεί αυτές να γίνονται με εκείνους που θέλει» αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του.

«Το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης ήταν ‘μια από τα ίδια’, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να εξασφαλίσει την αναπλήρωση του χαμένου αγροτικού εισοδήματος, λόγω του τεράστιου κόστους παραγωγής και των χαμηλών τιμών που επιβάλλουν οι εμποριοβιομήχανοι. Με τα σημερινά δεδομένα οι αγρότες, που στην πλειοψηφία τους έχουν ‘μπει μέσα’ από τη φετινή παραγωγή, είναι αβέβαιο αν θα μπορέσουν να ξανακαλλιεργήσουν. Το πιο σημαντικό είναι ότι η κυβέρνηση, με τη συζήτηση για το νέο παραγωγικό μοντέλο, στο πλαίσιο της ΚΑΠ, θέλει τους αγρότες συνένοχους στο ξεκλήρισμά τους» επισημαίνει η ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Καμία καταστολή και κανένα τελεσίγραφο δεν πρόκειται να σταματήσει το δίκαιο αγώνα γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και ψαράδων για την επιβίωσή τους, καθώς και την αλληλεγγύη του λαού».