Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε κατά της άρσης ασυλίας του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, για την υπόθεση μήνυσης σχετικά με παραβίαση του νόμου περί χρηματοδότησης των κομμάτων.

Η εισήγηση προς την Ολομέλεια της Βουλής θα είναι αρνητική ως προς την άρση ασυλίας, με αρνητική στάση βουλευτών από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ενώ άλλες παρατάξεις όπως η Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατήγγειλε «πολιτικές σκοπιμότητες» και χαρακτήρισε «εντελώς αβάσιμη την κατηγορία», τονίζοντας ότι το ΚΚΕ τηρεί τη νομοθεσία για τα οικονομικά των κομμάτων και τηρείται αυστηρός έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές και την αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Κατά της άρσης ασυλίας του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα αποφάσισε και θα εισηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής, η Επιτροπή Δεοντολογίας για την υπόθεση της μήνυσης που είχε καταθέσει εναντίον του, για παράβαση του νόμου περί χρηματοδότησης των κομμάτων, ο Κωνσταντίνος Πλεύρης.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά της άρσης ασυλίας του κ. Κουτσούμπα τάχθηκαν οι βουλευτές από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ενώ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια, οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, της ΝΙΚΗΣ και της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο κ. Κουτσούμπας είχε αποστείλει υπόμνημα στην Επιτροπή Δεοντολογίας, με το οποίο κατήγγειλε «πολιτικές σκοπιμότητες» χαρακτηρίζοντας «εντελώς αβάσιμη την κατηγορία» ενώ επεσήμανε ότι «το ΚΚΕ τηρεί τη νομοθεσία για τα οικονομικά των κομμάτων και δηλώνει κανονικά τα έσοδα του από συνδρομές και εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, και όλα ελέγχονται τόσο από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές όσο και την αρμόδια επιτροπή ελέγχου της Βουλής».

Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε επίσης -κατά πλειοψηφία- να εισηγηθεί προς την Ολομέλεια την άρση ασυλίας του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζου, μετά από μήνυση του προέδρου του κόμματος «Σπαρτιάτες», Βασίλη Στίγκα για συκοφαντική δυσφήμηση.

Σημειώνεται ότι ο κ. Μάντζος ζήτησε την άρση ασυλίας του, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΕΑΡ και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.