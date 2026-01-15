Την άρση της κοινοβουλευτικής της ασυλίας ζήτησε με επιστολή της προς το Ευρωκοινοβούλιο η Αφροδίτη Λατινοπούλου, καθώς – όπως υποστηρίζει – στην Ελλάδα έχει κατατεθεί αγωγή εναντίον της από πολιτικούς αντιπάλους.

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» σημειώνει μεταξύ άλλων: «Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους Έλληνες πολίτες που με εμπιστεύτηκαν και με πλήρη επίγνωση της σημασίας της πράξης μου, κατέθεσα σήμερα οικειοθελώς αίτημα άρσης της κοινοβουλευτικής μου ασυλίας προς την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα».

«Εδώ και μήνες δέχομαι ασταμάτητη λάσπη, συκοφαντίες, πολιτικές διώξεις και νομικές παρενοχλήσεις από πολιτικούς αντιπάλους, ΜΜΕ που υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα και κέντρα εξουσίας που ενοχλούνται από την παρουσία της ΦΩΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ στο Ευρωκοινοβούλιο. Η απάντησή μου είναι μία και ξεκάθαρη, όπως ακριβώς αποτυπώνεται στην επιστολή μου», προσθέτει.

Αναλυτικά η επιστολή

«Σας απευθύνω την παρούσα επιστολή υπό την ιδιότητά μου ως Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να ζητήσω επισήμως και οικειοθελώς την άρση της κοινοβουλευτικής μου ασυλίας, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των Συνθηκών και του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στη χώρα καταγωγής μου, την Ελλάδα, έχει κατατεθεί αγωγή εναντίον μου από πολιτικούς αντιπάλους.

Είμαι απολύτως βέβαιη ότι οποιαδήποτε αμερόληπτη δικαστική εξέταση θα αποδείξει αδιαμφισβήτητα την αθωότητά μου.

Ακριβώς λοιπόν επειδή δεν έχω τίποτα να αποκρύψω και επειδή πιστεύω ακράδαντα στις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και του κράτους δικαίου, θεωρώ υποχρέωσή μου όσο και ταυτόχρονα καθήκον μου απέναντι πρωτίστως απέναντι στους ανθρώπους που με εμπιστεύονται δια της ψήφου τους, να διευκολύνω την ταχεία και ανεμπόδιστη απονομή της δικαιοσύνης.

Για τον λόγο αυτό και προκειμένου να μην υπάρξει η παραμικρή υπόνοια πως θα χρησιμοποιούσα την κοινοβουλευτική μου ασυλία ως ασπίδα απέναντι στον δικαστικό έλεγχο, ζητώ οικειοθελώς την άρση της ασυλίας μου.

Το αίτημά μου υποβάλλεται προς όφελος της νομικής σαφήνειας, της θεσμικής ακεραιότητας και του σεβασμού των δημοκρατικών αρχών. Επιθυμώ οι αρμόδιες δικαστικές αρχές να μπορέσουν να εξετάσουν την υπόθεση χωρίς καθυστέρηση, ώστε η αλήθεια να αποκαλυφθεί πλήρως το συντομότερο δυνατόν.

Παρακαλώ κυρία Πρόεδρε, να κινήσετε άμεσα τη σχετική διαδικασία, ώστε να εγκριθεί η άρση ασυλίας μου το ταχύτερο δυνατόν προκειμένου να επιταχυνθεί το έργο της ελληνικής Δικαιοσύνης και να πέσει άπλετο φως σε αυτόν τον πρωτοφανή πολιτικό εκβιασμό που εκπορεύεται από την άνοδο των ποσοστών της ΦΩΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ».