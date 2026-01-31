Η κακοκαιρία που ξεκίνησε στις 31.01.2026 αναμένεται να πλήξει σχεδόν όλη την Ελλάδα για 48 ώρες με έντονες βροχές και καταιγίδες, συνοδευόμενα από θυελλώδεις ανέμους, χιόνια και χαλάζι.

Το βράδυ του Σαββάτου τα φαινόμενα θα ενταθούν ιδιαίτερα στα δυτικά, με μεγάλη ποσότητα νερού να πέφτει μέσα σε λίγες ώρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο λόγω κορεσμού του εδάφους.

Η Κυριακή χαρακτηρίζεται ως η πιο επικίνδυνη ημέρα, με πυκνό χιόνι στα ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας και επίμονες βροχές και καταιγίδες σε οκτώ περιοχές, μεταξύ άλλων την Αττική, τη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο.

Με βροχές και ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας έκανε την εμφάνισή της σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2026, η νέα κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει τη χώρα για 48 ώρες.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για έντονα και επικίνδυνα φαινόμενα που θα διαρκέσουν έως το βράδυ της Δευτέρας.

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Νέο έκτακτο δελτίο καιρού αναμένεται να εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τις επόμενες ώρες σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά ο οποίος αναφέρει ότι η κακοκαιρία της Κυριακής αποτελεί ένα καλά οργανωμένο μετωπικό επεισόδιο, με σαφή χρονική και χωρική διαβάθμιση των φαινομένων.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του στο Χ, ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι το μέτωπο κινείται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες υγρασίας, ενεργοποιώντας διαφορετικούς μηχανισμούς ανά περιοχή.

Η Αττική και η Θεσσαλία θα βρεθούν στο επίκεντρο της νέας κακοκαιρίας καθώς όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς στην Αττική, η βροχή εμφανίζεται νωρίς και κορυφώνεται τις πρωινές ώρες, κατά τη διέλευση του κύριου μετώπου. Η σύγκλιση των ανέμων στον Σαρωνικό και η τοπική ορογραφία ενισχύουν τις εντάσεις, δίνοντας αξιόλογα ύψη υετού σε μικρό χρονικό διάστημα.

Στη Θεσσαλία, το μέτωπο κινείται πιο αργά. Η υγρασία εγκλωβίζεται στον κάμπο και ενισχύεται από το ανάγλυφο της Πίνδου και του Ολύμπου, με αποτέλεσμα βροχές περίπου ίδιας έντασης αλλά μεγαλύτερης διάρκειας.

⚠️ ⚠️⚠️ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία , η κακοκαιρία θα κάνει την εμφάνισή της αρχικά στα δυτικά τμήματα και στη συνέχεια θα επεκταθεί γρήγορα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Επισημαίνεται πως οι… pic.twitter.com/4DJhBgyZCY — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 31, 2026

Η πρόγνωση για την κακοκαιρία εξπρές από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

Η κακοκαιρία, που ξεκίνησε με ήπια φαινόμενα από το πρωί, θα ενταθεί το βράδυ του Σαββάτου. Όπως εκτιμάται, μέσα σε λίγες ώρες θα πέσουν σημαντικές ποσότητες βροχής, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρών λόγω του ήδη κορεσμένου εδάφους. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, τα δυτικά θα βρεθούν στο επίκεντρο, με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, χιόνια και χαλαζοπτώσεις.

Live η πορεία της κακοκαιρίας

Η Κυριακή θεωρείται η πιο επικίνδυνη ημέρα, καθώς προβλέπονται πυκνές χιονοπτώσεις στα ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Επίμονες βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν οκτώ περιοχές: Δυτικά, Πελοπόννησο, Στερεά, Θεσσαλία, Κρήτη, Κυκλάδες, ανατολικό Αιγαίο και Αττική.

Η πρωτεύουσα αναμένεται να δεχθεί ισχυρές καταιγίδες τις πρωινές ώρες της Κυριακής.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Ο μετεωρολόγος ανέφερε: «Μπαίνουμε σε φάση σοβαρής κακοκαιρίας. Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει από το Σάββατο το βράδυ και από τα δυτικά ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, χιόνια και χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση».

Όπως πρόσθεσε, «την Κυριακή η κακοκαιρία θα έχει πανελλαδικό χαρακτήρα: θα χιονίζει πυκνά στα ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδος, ενώ θα εκδηλωθούν επίμονες βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, την Πελοπόννησο, τη Στερεά, τη Θεσσαλία, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο. Ισχυρή καταιγίδα θα πλήξει και την Αττική τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Θυελλώδεις και επικίνδυνοι κυκλωνικοί άνεμοι θα πνέουν στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. Τη Δευτέρα η κακοκαιρία θα περιοριστεί στην ανατολική νησιωτική χώρα και σταδιακά θα εξασθενήσει».

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή 01-02-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ορεινά – ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Κυριακή (01-02-26)

α. Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας, Τρικάλων) από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Μεθαύριο Δευτέρα (02-02-26)

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΕΜΥ Θοδωρή Κολυδά, η κακοκαιρία της Κυριακής 1ης Φεβρουαρίου αποτελεί ένα καλά οργανωμένο μετωπικό σύστημα, με σαφή χρονική και χωρική διαβάθμιση των φαινομένων. Το μέτωπο κινείται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες υγρασίας και ενεργοποιώντας διαφορετικούς μηχανισμούς ανά περιοχή.

Στην Αττική, η βροχή θα ξεκινήσει νωρίς και θα κορυφωθεί τις πρωινές ώρες, όταν θα περάσει το κύριο μέτωπο. Η σύγκλιση των ανέμων στον Σαρωνικό και η τοπική ορογραφία θα ενισχύσουν τις εντάσεις, οδηγώντας σε υψηλά ύψη βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα.

Στη Θεσσαλία, το μέτωπο θα κινηθεί πιο αργά, εγκλωβίζοντας την υγρασία στον κάμπο. Το ανάγλυφο της Πίνδου και του Ολύμπου θα ενισχύσει τη διάρκεια των φαινομένων, προκαλώντας παρατεταμένες βροχές.

Όπως επισημαίνει ο κ. Κολυδάς, η ένταση ευνοεί την Αττική, ενώ η διάρκεια και η ορογραφία καθιστούν τη Θεσσαλία πιο ευάλωτη. Το ποια περιοχή θα δεχθεί τα μεγαλύτερα ύψη βροχής εξαρτάται από τη διάρκεια της κακοκαιρίας πάνω από κάθε περιοχή.

Τα σημερινά μετεωγράμματα δείχνουν για την Αθήνα μέση τιμή 24ώρου στα 28 mm και μέγιστο έως 50 mm. Για τη Γλυφάδα, η μέση τιμή φτάνει τα 21 mm, με ακρότατο έως 48 mm σε 24ωρη διάρκεια.

Αναλυτική πρόγνωση για το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Στα δυτικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές βροχές, ενώ στα νησιά του Αιγαίου ενδέχεται να εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ στα νότια και ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ στα βόρεια. Από το βράδυ στο Ιόνιο θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες το πρωί. Βαθμιαία σχεδόν αίθριος καιρός. Άνεμοι βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ, στρεφόμενοι το βράδυ σε βορειοανατολικούς. Θερμοκρασία από 9 έως 17 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Άνεμοι βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ, που θα στραφούν σε ανατολικούς το απόγευμα. Θερμοκρασία από 6 έως 13 βαθμούς.

Μακεδονία – Θράκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στη Χαλκιδική. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Άνεμοι ανατολικοί 4-5 μποφόρ, τοπικά 6 στα ανατολικά. Θερμοκρασία από 4 έως 14 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Τοπικές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι, με νέα επιδείνωση από το βράδυ. Άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 4-5 μποφόρ, στρεφόμενοι σε νοτιοανατολικούς. Θερμοκρασία από 6 έως 17 βαθμούς.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμοι δυτικοί 3-5 μποφόρ, εξασθένιση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 6 έως 17 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες. Άνεμοι νοτιοδυτικοί 4-6 μποφόρ, με εξασθένηση από το βράδυ. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, που θα σταματήσουν από το απόγευμα. Άνεμοι νοτιοδυτικοί 4-6 μποφόρ, στα βόρεια βορειοανατολικοί. Θερμοκρασία έως 20 βαθ