Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε επίσημη πρόγνωση καιρού για την Ελλάδα.

Έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) για το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου, από το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν κυρίως στα δυτικά.

Στα δυτικά αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Από αργά το βράδυ, τα φαινόμενα θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα νησιά του Αιγαίου, που θα εξασθενήσουν προς το απόγευμα.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 6 μποφόρ στα νότια και ανατολικοί έως 5 μποφόρ στα βόρεια, ενώ στο Ιόνιο το βράδυ θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας έως 19 βαθμούς στα νότια και 14 στα βόρεια.

Αναλυτική πρόγνωση καιρού ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στη Χαλκιδική. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και άνεμοι ανατολικοί έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 14 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Παροδικές βροχές και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι, με νέα επιδείνωση από το βράδυ. Χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου. Θερμοκρασία έως 17 βαθμούς και άνεμοι που στρέφονται το βράδυ σε νοτιοανατολικούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι δυτικοί έως 6 μποφόρ με εξασθένηση. Θερμοκρασία έως 17 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Άνεμοι νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με βελτίωση από το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Αττική: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων νωρίς το πρωί. Σταδιακή βελτίωση μέσα στην ημέρα. Θερμοκρασία από 9 έως 17 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με παροδικές βροχές και ανέμους έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026: Εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα, κατά τόπους ισχυρές σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, Στερεά, Θεσσαλία και αργότερα σε Μακεδονία και Αιγαίο. Χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της βόρειας Ελλάδας. Οι άνεμοι έως 8 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια.

Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026: Παροδικές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη με εξασθένηση από το απόγευμα. Χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά και στη Θράκη. Βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρ και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Παγετός τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026: Λίγες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών στην κεντρική Μακεδονία. Νοτιοανατολικοί άνεμοι έως 7 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Παγετός το πρωί και το βράδυ στα ηπειρωτικά.

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026: Αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν από το μεσημέρι με τοπικές βροχές στα δυτικά και σταδιακά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Καταιγίδες στα βορειοδυτικά και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Νότιοι άνεμοι έως 8 μποφόρ και περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας.

Ζιακοπούλου: Οι 6 «κόκκινες» περιοχές Η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου είπε πως «δεν πρόκειται για ένα τυχαίο βαρομετρικό χαμηλό» αφού «θα είναι βαθύ, οργανωμένο, με δομή» το οποίο θα πάρει τη δύναμή του από τα νερά της Μεσογείου και θα επικρατήσουν θυελλώδεις κυκλωνικοί άνεμοι. Η μετεωρολόγος περιέγραψε πως το βαρομετρικό θα περάσει από Ιόνιο και Πελοπόννησο και στη συνέχεια θα βγει στο Αιγαίο, ενώ στα βόρεια του πελάγους θα επικρατούν άνεμοι εντάσεως 9-10 μποφόρ. Η Αττική αναμένεται να επηρεαστεί το πρώτο μισό της Κυριακής με βροχές και καταιγίδες. Η Αττική «έχει δεχτεί τους τελευταίους τρεις μήνες το νερό της χρονιάς και είναι ήδη επιβαρυμένη και χρήζει προσοχής». Η κυρία Ζιακοπούλου παρουσίασε και τις «κόκκινες» περιοχές, λέγοντας πως «μας ανησυχούν» και περισσότερο από όλες η Θεσσαλία. Συγκεκριμένα, προβλέπει πως στην περιφέρεια θα βρέχει αδιάκοπα για σχεδόν 24 ώρες. Οι «κόκκινες» περιοχές: Πελοπόννησος Αιγαίο Κρήτη Στερεά Ελλάδα Θεσσαλία Αττική Αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές και σε χαμηλά υψόμετρα της βόρειας Ελλάδας. Ο καιρός θα βελτιωθεί μέσα στη Δευτέρα (2/2). Τσατραφύλλιας: Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική την Κυριακή Από την πλευρά του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προβλέπει πως ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική επιδείνωση από το βράδυ του Σαββάτου από τα δυτικά με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, χιόνια και χαλαζοπτώσεις ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

«Μπαίνουμε σε φάση σοβαρής κακοκαιρίας», αναφέρει. Την Κυριακή, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, η κακοκαιρία θα έχει πανελλαδικό χαρακτήρα: θα χιονίζει πυκνά και στα ημιορεινά της κεντρικής και βόρεια Ελλάδος, θα έχει επίμονες βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, την Πελοπόννησο, την Στερεά, τη Θεσσαλία, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, και το ανατολικό Αιγαίο. Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προβλέπει ισχυρή καταιγίδα στην Αττική τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Θυελλώδεις και επικίνδυνοι κυκλωνικοί άνεμοι θα πνέουν στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές, σύμφωνα με τον κ. Τσατραφύλλια. Τη Δευτέρα η κακοκαιρία θα περιοριστεί στην ανατολική νησιωτική χώρα και σταδιακά θα εξασθενήσει.