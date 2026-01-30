Ο Φεβρουάριος έρχεται με… άγριες διαθέσεις, καθώς το Σαββατοκύριακο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, χαλαζοπτώσεις και χιόνια. Η Αττική δεν μένει «εκτός κάδρου», με τον Θοδωρή Κολυδά να προειδοποιεί πως το πρωί της Κυριακής το κύριο μέτωπο του συστήματος περνά από το Λεκανοπέδιο με ιδιαίτερη δυναμική.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, από το απόγευμα του Σαββάτου (31/1) από τα νοτιοδυτικά θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα επεκταθούν ανατολικότερα. Ο κ. Κολυδάς χαρακτήρισε το βαρομετρικό «ισχυρό» και «βαθύ» ενώ από το πρωί της Κυριακής (1/2) θα είναι στο Ιόνιο επηρεάζοντας σχεδόν όλη τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Πρόκειται για μια εκτεταμένη κακοκαιρία, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο που δεν απέκλεισε την έκδοση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Τα φαινόμενα το πρωί της Δευτέρας θα περιοριστούν στα ανατολικά της χώρας.

Δύσκολο 48ωρο με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χιόνια – Πού θα «χτυπήσουν»

«Μπαίνουμε σε φάση σοβαρής κακοκαιρίας», αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας με νέα ανάρτησή του στα social media. Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για «σημαντική επιδείνωση» που θα παρουσιάσει ο καιρός «από το Σάββατο το βράδυ και από τα δυτικά ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες , θυελλώδεις ανέμους, χιόνια και χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώση μικρή πτώση».

Για το τι αναμένεται την Κυριακή, αναφέρει: «Η κακοκαιρία θα έχει πανελλαδικό χαρακτήρα:

θα χιονίζει πυκνά και στα ημιορεινά της κεντρικής και βόρεια Ελλάδος.

θα έχει επίμονες βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, την Πελοπόννησο, την Στερεά, τη Θεσσαλία, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, και το ανατολικό Αιγαίο.

ισχυρή καταιγίδα θα πλήξει και την Αττική τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

θυελλώδεις και επικίνδυνοι κυκλωνικοί άνεμοι θα πνέουν στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

Τη Δευτέρα η κακοκαιρία θα περιοριστεί στην ανατολική νησιωτική χώρα και σταδιακά θα εξασθενήσει».

Οι 6 «κόκκινες» περιοχές

Η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου είπε πως «δεν πρόκειται για ένα τυχαίο βαρομετρικό χαμηλό» αφού «θα είναι βαθύ, οργανωμένο, με δομή» το οποίο θα πάρει τη δύναμή του από τα νερά της Μεσογείου και θα επικρατήσουν θυελλώδεις κυκλωνικοί άνεμοι. Η μετεωρολόγος περιέγραψε πως το βαρομετρικό θα περάσει από Ιόνιο και Πελοπόννησο και στη συνέχεια θα βγει στο Αιγαίο, ενώ στα βόρεια του πελάγους θα επικρατούν άνεμοι εντάσεως 9-10 μποφόρ.

Η Αττική αναμένεται να επηρεαστεί το πρώτο μισό της Κυριακής με βροχές και καταιγίδες. Η Αττική «έχει δεχτεί τους τελευταίους τρεις μήνες το νερό της χρονιάς και είναι ήδη επιβαρυμένη και χρήζει προσοχής».

Αναλυτικά οι έξι «κόκκινες» περιοχές:

Πελοπόννησος

Αιγαίο

Κρήτη

Στερεά Ελλάδα

Θεσσαλία

Αττική

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

Αναλυτικά ο καιρός το Σαββατοκύριακο από την Ελίνα Καρέτσου

Με άστατες καιρικές συνθήκες θα κυλήσει το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, ενώ από την Κυριακή αναμένεται γενικευμένη και έντονη επιδείνωση του καιρού σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σάββατο 31/1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες – Σταδιακή βελτίωση

Το Σάββατο, στα δυτικά προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, ενώ έως τις πρωινές ώρες σε Ιόνιο, δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ, τα φαινόμενα στις περιοχές αυτές αναμένεται να ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα παρουσιάσει διαστήματα ηλιοφάνειας με παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ κυρίως στα νησιά του Αιγαίου έως το μεσημέρι θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους έντονες. Από αργά το απόγευμα, στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί – νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, στα βόρεια ανατολικοί – βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ από το βράδυ στο Ιόνιο θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 11 με 13 και τοπικά 14°C, στην υπόλοιπη χώρα τους 14 με 16 και τοπικά 17°C, ενώ στο νότιο Αιγαίο τους 18 με 19°C.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική, αρχικά προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές έως τις πρωινές ώρες. Στη συνέχεια, ο καιρός θα βελτιωθεί με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 και τοπικά 16°C, ενώ οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μερική ηλιοφάνεια κατά τόπους.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 12 και τοπικά 13°C, με βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ, που από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς.

Κυριακή 1/2: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις

Την Κυριακή, ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική επιδείνωση σε όλη τη χώρα. Προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις και βροχές πανελλαδικά, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και το Αιγαίο, αλλά και τοπικά στα βόρεια ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά (συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής) και τη Θεσσαλία, και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία, την Κρήτη και το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Εξασθένηση αναμένεται τη νύχτα στα δυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το απόγευμα και σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας, καθώς και σε τμήματα της Θράκης και της ανατολικής Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά και θα πνέουν στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, φτάνοντας τα 5 με 7 και τοπικά 8 με 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Στη Μακεδονία, τη Θράκη, το εσωτερικό της Ηπείρου και τη Θεσσαλία δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 10 και τοπικά 11 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 14 με 15 και τοπικά 16 βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα εκδηλωθεί τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Δευτέρα 2/2: Σταδιακή εξασθένηση – Παραμένει το κρύο

Τη Δευτέρα, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ τις πρωινές ώρες στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Πρόσκαιρες και ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, καθώς και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, και πρόσκαιρα το πρωί στο νοτιοανατολικό Αιγαίο νοτιοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο έως 7 και τοπικά 8 με 9 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω πτώση, και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.