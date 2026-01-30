Από το απόγευμα του Σαββάτου (31/01) έως το βράδυ της Δευτέρας αναμένεται στη χώρα μας νέο «καλά οργανωμένο χαμηλό βαρομετρικό» με έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως χαλάζι, ανεμοστρόβιλους, υδροστρόβιλους, ραγδαία βροχή, θυελλώδεις ανέμους, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και εκτεταμένη χιονόπτωση όχι μόνο στα ορεινά.

Η κακοκαιρία χαρακτηρίζεται ως πανελλαδικού χειμωνιάτικου τύπου, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Η Ελλάδα θα βρίσκεται σε φάση διαδοχικών κυμάτων κακοκαιρίας τις επόμενες ημέρες, με πιο σημαντικό το πρώτο που ξεκινά το Σάββατο απόγευμα και διαρκεί έως τη Δευτέρα το βράδυ.

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, σε ανάρτησή του, κάνει λόγο για πανελλαδικού χαρακτήρα χειμωνιάτικη κακοκαιρία, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά διαδοχικών κυμάτων κακοκαιρίας τα επόμενα 24ωρα.

Η ανάσρτηση του κ. Μαρουσάκη

Επισημαίνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά διαδοχικών κυμάτων κακοκαιρίας για τα επόμενα 24ωρα με πιο σημαντική αυτή που αναμένεται από Σάββατο απόγευμα και μέχρι το βράδυ της Δευτέρας και για την οποία σημειώνουμε τα παρακάτω:

1. Πολύ βαθύ και καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό θα προκαλέσει αυτή την κακοκαιρία. Αυτό σημαίνει ότι τα φαινόμενα θα εμφανίζουν ένταση, διάρκεια και θα είναι εκτεταμένα.

Ταυτόχρονα η μεγάλη διαφορά πίεσης θα προκαλέσει θυελλώδεις και τοπικά πολύ θυελλώδεις ανέμους σε ξηρά και θάλασσα. Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε υψηλό – επικίνδυνο κυματισμό στις θάλασσές μας.

2. Φαινόμενα όπως το χαλάζι, οι υδροστρόβιλοι – ανεμοστρόβιλοι, βροχή με μεγάλη ραγδαιότητα, αλλά και η εντονη κεραυνική δραστηριότητα εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανιστούν.

3. Απομακρυνόμενη αυτή η κακοκαιρία ανατολικότερα θα αναγκάσει πολικές αέριες μάζες να κινηθούν νοτιότερα, επομένως είναι αρκετά πιθανό εκτός από τα πολλά νερά αυτή η κακοκαιρία να φέρει και πολλά χιόνια και όχι μόνο στα βουνά μας.

4. Φυσιολογική – αναμενόμενη κακοκαιρία για την εποχή που βρισκόμαστε και για τα δικά μας γεωγραφικά πλάτη όπου όπως και σε κάθε κακοκαιρία έτσι και σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή.

Ακολουθούν ορισμένοι χαρακτηριστικοί χάρτες από τα προγνωστικά μας συστήματα που αναφέρονται στη βροχόπτωση και τον άνεμο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Επειδή με τα ονόματα που δίνονται στις κακοκαιρίες από την κάθε χώρα επικρατεί μεγάλη σύγχυση και ακούγοντας ένα όνομα κακοκαιρίας που επηρέασε μια περιοχή της Ευρώπης βγαίνουν συμπεράσματα που μόνο πανικό προκαλούν, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι οι κακοκαιρίες δεν είναι σαν τα τρένα που περνάνε και το ίδιο τρένο θα μας έρθει και στην επόμενη στάση, αλλά τροποποιούνται στον χώρο και τον χρόνο. Με άλλα λόγια εξασθενούν, ενισχύονται, διαλυονται και πιθανόν να δημιουργούνται νέες κτλ.

Αυτα είναι δυστυχώς τα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείς μια μεθοδολογία για την οποία οι αποδέκτες δεν έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε αυτή τη λογική.

Καλό υπόλοιπο ημέρας σε όλες και όλους!