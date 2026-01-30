Κατολίσθηση σημειώθηκε τη νύχτα στον δρόμο που οδηγεί στο ορεινό χωριό Ματσούκι του νομού Ιωαννίνων, εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η πρόσβαση προς τον οικισμό.

Οι ζημιές εντοπίστηκαν περίπου δύο χιλιόμετρα πριν από την είσοδο του χωριού, όπου μεγάλος όγκος φερτών υλικών κάλυψε το οδόστρωμα. Παράλληλα, καθίζηση σημειώθηκε και στο κέντρο του Ματσουκίου, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας, συνεργείο επενέβη άμεσα για την απομάκρυνση των φερτών υλικών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Η κατολίσθηση εκδηλώθηκε στις νυχτερινές ώρες, αποκλείοντας προσωρινά το χωριό.

Τεράστιος όγκος πετρωμάτων αποκολλήθηκε από τον ορεινό όγκο και κάλυψε τους δρόμους. Σπίτια έπαθαν σημαντικές ζημιές.

Σκαπτικό μηχάνημα παρέμεινε σε επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού ή ανάγκης μετακίνησης κατοίκων.

Πώς συνέβη η καταστροφή

Η έντονη νεροποντή σε συνδυασμό με τις θερμοκρασίες που αυξήθηκαν είχε σαν αποτέλεσμα τα χιόνια που είναι στα βουνά να λιώσουν πολύ γρήγορα. Μεγάλος όγκος νερού όπως διαφάνηκε από την πρώτη αυτοψία, διοχετεύτηκε σε ρέματα, σε παραποτάμους και να δημιουργήθηκαν χείμαρροι που μετέφεραν κάθε είδος φερτό υλικό.

Οι βράχοι έπεσαν στο δρόμο αλλά ευτυχώς κανένας δεν περνούσε εκείνη την ώρα και τραυματισμοί δεν υπήρξαν. Το χωριό Ματσούκι έχει πληγεί αρκετές φορές από κακοκαιρίες τους τελευταίους μήνες.

Και αυτές οι ζημιές δεν έχουν επιδιορθωθεί. Ενα γήπεδο καταστράφηκε, πεζοδρόμια διαλύθηκαν, μία γέφυρα κόπηκε στη μέση. Ακόμη και αγωγοί καταστράφηκαν.