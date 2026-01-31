Οι οκτώ «έξυπνες» κάμερες στην Αττική που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για την καταγραφή και βεβαίωση παραβάσεων σταμάτησαν γρήγορα να επιβάλλουν πρόστιμα λόγω ανάγκης ανθρώπινης επαλήθευσης και ελλείψεων σε προσωπικό.

Οι παραβάσεις που εντοπίζονται αφορούν χρήση κινητού, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και υπέρβαση ορίου ταχύτητας.

Η αποστολή των κλήσεων προς τους παραβάτες γίνεται μέσω πλατφόρμας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, είτε με SMS είτε με έγγραφη ειδοποίηση, και δεν είναι άμεση.

Οι αρχές αναμένουν ότι με την ολοκλήρωση του ενιαίου ψηφιακού backend και τη διασύνδεση με το gov.gr, η διαδικασία βεβαίωσης παραβάσεων θα αυτοματοποιηθεί πλήρως.

Λίγες μόνο ημέρες μετά την κανονική τους λειτουργία, οι οκτώ «έξυπνες» κάμερες που τοποθετήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής σταμάτησαν να βεβαιώνουν παραβάσεις. Ο λόγος δεν είναι τεχνικό πρόβλημα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά η ανάγκη για ανθρώπινη επαλήθευση των καταγραφών, σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού και την καθυστέρηση στην πλήρη διασύνδεση του συστήματος με το gov.gr. Οι αρχές υπόσχονται ότι με την ολοκλήρωση του ενιαίου ψηφιακού backend η διαδικασία θα αυτοματοποιηθεί πλήρως.

«Έξυπνες» κάμερες: Η ανάγκη για ανθρώπινη επαλήθευση

Ωστόσο, η αποστολή των κλήσεων, είτε με SMS είτε με έγγραφη ειδοποίηση για όσους δεν έχουν δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου, που πραγματοποιείται μέσω πλατφόρμας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, δεν είναι τόσο «άμεση».

Επειδή το σύστημα δεν έχει ακόμα διασυνδεθεί πλήρως με το ενιαίο ηλεκτρονικό περιβάλλον του gov.gr, δεν είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη βεβαίωση και αποστολή προστίμων μέσω ψηφιακών ειδοποιήσεων.

Όμως, το προσωπικό δεν επαρκεί προκειμένου να γίνει η ανθρώπινη επαλήθευση που απαιτείται προτού σταλεί η κλήση, εξ ου και αποφασίστηκε η διακοπή της καταγραφής των παραβάσεων.

Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν από την πλευρά τους ότι η πλήρης λειτουργία του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων αποτελεί βασικό στόχο των επόμενων μηνών. Με την ολοκλήρωσή του, εκατοντάδες ή και χιλιάδες κάμερες σε όλη τη χώρα θα μπορούν να συνδέονται σε ένα κοινό ψηφιακό backend, ώστε η επιβολή των προστίμων να γίνεται ταχύτατα, με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση.