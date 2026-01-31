Η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε την εφαρμογή του Έκτακτου Ειδικού Τιμολογίου (ΕΕΤ) για τους πολίτες που υπάγονται στις διατάξεις του Νόμου 4389/2016. Όπως αναφέρει η εταιρεία «Στην ΕΥΔΑΠ γνωρίζουμε πόσο απαραίτητο αγαθό είναι το νερό για την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών. Γι’ αυτό λοιπόν, παρέχουμε – κατόπιν σχετικής αιτήσεως – τη δυνατότητα χορήγησης Έκτακτου Ειδικού Τιμολογίου (ΕΕΤ) σε όσους δικαιούχους έχουν υπαχθεί στο Νόμο 4389/2016, εφαρμόζοντας νέο ευνοϊκότερο πρόγραμμα το οποίο προβλέπει: Δωρεάν ποσότητα νερού δύο κυβικών μέτρων ανά μήνα ανά μέλος και δωρεάν ποσότητα νερού τριών κυβικών μέτρων ανά μήνα για κάθε μέλος με αναπηρία άνω του 67%».

Σημαντικό: Οι περιπτώσεις φιλοξενίας ή δωρεάν παραχώρησης κατοικίας δεν μπορούν να ενταχθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Οι ενδιαφερόμενοι αυτών των κατηγοριών πρέπει να υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στα Περιφερειακά Κέντρα της ΕΥΔΑΠ.

Διαδικασία ένταξης

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δυνατή μόνο για όσους έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του Νόμου 4389/2016. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΥΔΑΠ στη διεύθυνση www.eydap.gr/MyAccount/SocialInvoice.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για όλους τους αιτούντες: απαιτούνται ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Σε περίπτωση αναπηρίας άνω του 67%: χρειάζεται έγκυρο πιστοποιητικό ΚΕΠΑ.

Για φιλοξενούμενους ή δωρεάν παραχωρήσεις κατοικίας

Η αίτηση πρέπει να κατατίθεται αυστηρά στα Περιφερειακά Κέντρα της ΕΥΔΑΠ και να συνοδεύεται από τα εξής έγγραφα:

Αντίγραφο λογαριασμού ΕΥΔΑΠ. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης Ε1, όπου αναγράφεται η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας.

Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η ΕΥΔΑΠ ενισχύει την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προωθώντας μια πιο κοινωνικά δίκαιη και φιλική προς τον πολίτη πολιτική.