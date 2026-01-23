Οι έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στη Στερεά Ελλάδα, σε συνδυασμό με τις χιονοπτώσεις στα ορεινά, οδήγησαν μεγάλους όγκους νερού προς τη λίμνη Υλίκη, συμβάλλοντας στην μερική αναπλήρωση των υδάτινων αποθεμάτων που είχαν μειωθεί.

Η Υλίκη εντάχθηκε στο υδραγωγικό σύστημα της Αθήνας το 2024 μαζί με τις γεωτρήσεις της Μαυροσουβάλας στις υπώρειες της Πάρνηθας λόγω της μείωσης των αποθεμάτων νερού.

Το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας είχε σαν αποτέλεσμα μεγάλος όγκος νερού να κατευθυνθεί προς τη λίμνη Υλίκη, όπως καταγράφει το βίντεο του Up Stories:

Ο κ. Διακάκης μιλώντας στα tanea.gr εξήγησε ότι «στην ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου είχαμε βροχόπτωση από 100 έως 170 χιλιοστά, ανάλογα με την περιοχή. Στην περιοχή της Βούλας και της Γλυφάδας είχαμε περίπου 130 με 140 χιλιοστά βροχής, που σημαίνει 140 τόνοι ανά στρέμμα».

Τα ορμητικά νερά που κατέβηκαν από τους γύρω ορεινούς όγκους δεν έφεραν μόνο πλημμύρες, αλλά και τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών — λάσπη, πέτρες, κορμούς δέντρων και συντρίμμια — που μετατράπηκαν σε παγίδες θανάτου μέσα στον αστικό ιστό. Οι δρόμοι θάφτηκαν σε λίγα λεπτά, αυτοκίνητα αναποδογύρισαν, ενώ άνθρωποι εγκλωβίστηκαν χωρίς διέξοδο, καθώς η δύναμη του νερού παρέσυρε ό,τι έβρισκε στο πέρασμά της, δημιουργώντας σκηνές χάους και απόγνωσης σε γειτονιές της Αττικής.

«Η ραγδαιότητα της χθεσινής βροχής ήταν τόσο μεγάλη που δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο φαινόμενο διάβρωσης και απορροής, με αποτέλεσμα εκτός από τα νερά να έχουμε πολλά φερτά υλικά μέσα στον αστικό ιστό», ανεφερε χαρακτηριστικά ο κ. Διακάκης.

Από την πλευρά του ο Κώστας Λαγουβάρδος, Μετεωρολόγος και Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών περιέγραψε δήλωσε στο Orange Press Agency ότι: «Καταγράψαμε εντυπωσιακά ύψη βροχής για την Αττική. Σε πολλούς σταθμούς ξεπεράστηκαν τα 100 χιλιοστά. Φτάσαμε στου Παπάγου 170 χιλιοστά, στην Ανατολική Αττική 120-130 χιλιοστά μέσα σε μία ημέρα. Είναι περίπου το 30% της ετήσιας βροχής.»