Η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε τη χορήγηση του Έκτακτου Ειδικού Τιμολογίου (ΕΕΤ) για τους πολίτες που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του Νόμου 4389/2016. Το πρόγραμμα προβλέπει σημαντικές ελαφρύνσεις για νοικοκυριά και άτομα με αναπηρία, ενισχύοντας τον κοινωνικό ρόλο της εταιρείας.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Το Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο προσφέρει δωρεάν νερό δύο κυβικών μέτρων τον μήνα για κάθε μέλος του νοικοκυριού. Για άτομα με αναπηρία άνω του 67%, η παροχή αυξάνεται στα τρία κυβικά μέτρα μηνιαίως.

Σημαντικό: Οι περιπτώσεις φιλοξενίας ή δωρεάν παραχώρησης κατοικίας δεν μπορούν να ενταχθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Οι ενδιαφερόμενοι αυτών των κατηγοριών πρέπει να υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στα Περιφερειακά Κέντρα της ΕΥΔΑΠ.

Διαδικασία ένταξης

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δυνατή μόνο για όσους έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του Νόμου 4389/2016. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΥΔΑΠ στη διεύθυνση www.eydap.gr/MyAccount/SocialInvoice.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για όλους τους αιτούντες: απαιτούνται ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Σε περίπτωση αναπηρίας άνω του 67%: χρειάζεται έγκυρο πιστοποιητικό ΚΕΠΑ.

Για φιλοξενούμενους ή δωρεάν παραχωρήσεις κατοικίας

Η αίτηση πρέπει να κατατίθεται αυστηρά στα Περιφερειακά Κέντρα της ΕΥΔΑΠ και να συνοδεύεται από τα εξής έγγραφα:

Αντίγραφο λογαριασμού ΕΥΔΑΠ. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης Ε1, όπου αναγράφεται η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας.

Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η ΕΥΔΑΠ ενισχύει την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προωθώντας μια πιο κοινωνικά δίκαιη και φιλική προς τον πολίτη πολιτική.