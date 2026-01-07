«Αν δεν βρέξει, το νερό θα φτάσει οριακά μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου». Αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζει το Φράγμα Αποσελέμη, το οποίο παραμένει σχεδόν άδειο μέσα στην «καρδιά» του χειμώνα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ, ο Δήμος Ηρακλείου θα μπορεί να υδροδοτείται οριακά μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, εάν δεν υπάρξουν άμεσα βροχοπτώσεις.

Μιλώντας στο Creta24, ο Γιώργος Βουρεξάκης περιέγραψε τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο Ηράκλειο και το Λασίθι εξαιτίας της λειψυδρίας. Όπως ανέφερε, στον ταμιευτήρα του φράγματος υπάρχουν αυτή τη στιγμή μόλις 1.700.000 κυβικά μέτρα νερού, από τα οποία μόνο τα 700.000 είναι διαθέσιμα για τους δήμους της Ανατολικής Κρήτης.

«Είναι δύσκολη η κατάσταση και θα πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βουρεξάκης. Υπενθύμισε παράλληλα ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει υποβάλει αίτημα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να «ξεμπλοκάρουν» χρηματοδοτήσεις και εργαλεία για έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας.

Παράλληλα, ο δήμος έχει ζητήσει να ενταχθεί στο συνολικό πρόγραμμα της κυβέρνησης για την ενίσχυση περιοχών με προβλήματα επάρκειας νερού. Ιδιαίτερη σημασία, όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ, έχει η αντικατάσταση των παλαιών αγωγών Μαλίων και Τυλίσου, καθώς και η προώθηση του σχεδίου για αφαλάτωση από τον Αλμυρό.

Όλα τα παραπάνω ζητήματα αναμένεται να τεθούν επί τάπητος την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου, σε συνάντηση του δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Πέτρο Βαρελίδη.