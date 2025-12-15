Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 2,5 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας βρίσκεται σε εξέλιξη για τη θωράκιση της Αττικής απέναντι στην αυξανόμενη απειλή της λειψυδρίας. Το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή νέων υποδομών, την αναβάθμιση των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και την καλύτερη παρακολούθηση του συστήματος για τον άμεσο εντοπισμό διαρροών.

Η πρωτεύουσα αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη κρίση επάρκειας νερού των τελευταίων 30 ετών, με τη στάθμη των ταμιευτήρων να έχει υποχωρήσει σε επικίνδυνα επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη της ΕΥΔΑΠ, σε συνεργασία με την κυβέρνηση, έχουν εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που στοχεύει τόσο στον περιορισμό των απωλειών νερού όσο και στην αξιοποίηση ανακτημένων ποσοτήτων μέσω επαναχρησιμοποίησης από μη οικιακούς καταναλωτές.

Διπλός άξονας παρεμβάσεων: Ύδρευση και αποχέτευση

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σκέλος της ύδρευσης, η ΕΥΔΑΠ έχει προϋπολογίσει επενδύσεις ύψους 730 εκατ. ευρώ. Το σχέδιο περιλαμβάνει την αναβάθμιση των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού που εξυπηρετούν το λεκανοπέδιο, την αντικατάσταση 660 χλμ. παλαιών αγωγών και την εγκατάσταση δύο εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών για την έγκαιρη ανίχνευση διαρροών.

«Κάθε σταγόνα μετράει. Δεν υπάρχουν περιθώρια σπατάλης, ούτε μπορούμε να εθελοτυφλούμε όταν σε ορισμένα παλιά τμήματα του δικτύου βλέπουμε συχνά απώλειες νερού», ανέφερε πηγή με γνώση των συντονισμένων ενεργειών κυβέρνησης και ΕΥΔΑΠ. «Μειώνοντας τις απώλειες, η Αττική γίνεται πιο ανθεκτική υδρολογικά, κάτι κρίσιμο σε μια περίοδο που το κλίμα αλλάζει».

Ο δεύτερος πυλώνας των παρεμβάσεων αφορά την αποχέτευση, με επενδύσεις ύψους 900 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η δευτερογενής αξιοποίηση «χρησιμοποιημένων» υδάτων από βιομηχανικές μονάδες και για άρδευση, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία.

Καθοριστικής σημασίας είναι η επέκταση της εμβέλειας της ΕΥΔΑΠ σε περιοχές της ανατολικής Αττικής, όπου μεγάλοι οικισμοί συνεχίζουν να εξυπηρετούνται από βόθρους. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη σύνδεση 75.000 ακινήτων –περίπου 410.000 κατοίκων– στο δίκτυο αποχέτευσης, την κατασκευή τριών νέων Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων και παρεμβάσεις σε αντλιοστάσια.

«Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κυκλικά τους υδάτινους πόρους και να μετατρέψουμε το αποχετευτικό σύστημα σε ασφαλή πάροχο νερού για βιομηχανικές ή άλλες δευτερεύουσες χρήσεις», επισήμανε δεύτερη πηγή. Όπως τόνισε, η πρωτοβουλία αυτή θα μειώσει την πίεση στους ταμιευτήρες του Μόρνου και της Υλίκης, προστατεύοντας την Αττική από μελλοντικές διακυμάνσεις στη διαθεσιμότητα νερού.

Ο συναγερμός παραμένει

Παρά τις παρεμβάσεις, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. «Οι δύο μεγάλοι ταμιευτήρες στους οποίους βασίζεται η Αθήνα, ο Μόρνος και η Υλίκη, έχουν χάσει πάνω από το 40% των αποθεμάτων τους τα τελευταία χρόνια, ενώ πολλά ρυάκια που παραδοσιακά συνέβαλαν στην τροφοδοσία έχουν στερέψει λόγω έλλειψης χιονιού στις βουνοκορφές», υπογράμμισε τρίτη πηγή με εμπειρία στη μελέτη της υδρολογικής κατάστασης της πρωτεύουσας.

«Έχει έρθει η ώρα να καταλάβουμε πως απαιτούνται δύσκολες επιλογές από όλους μας, αλλιώς οι συνέπειες θα είναι ακόμα χειρότερες», κατέληξε η ίδια πηγή.