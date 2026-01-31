Το SEALION 5 DM-i είναι η νέα έκδοση της φίρμας, με μήκος 4.738 mm, πλάτος 1.860 mm και ύψος 1.710 mm.

Το ταμπλό ενσωματώνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών που εμφανίζει όλες τις βασικές πληροφορίες οδήγησης, καθώς και οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης 12,8 ιντσών με το σύστημα infotainment τελευταίας γενιάς της BYD. Το σύστημα υποστηρίζει φωνητικές εντολές «Hi BYD», ενσωματωμένη συνδεσιμότητα με smartphone Apple και Android, και προσφέρει χρήσιμες συντομεύσεις για βασικές λειτουργίες σε μια προσαρμόσιμη διεπαφή.

Το SEALION 5 DM-i φέρει πρωτοποριακή τεχνολογία Super Hybrid DM της BYD, που συνδυάζει την οδηγική αίσθηση EV με την αυτονομία ενός σύγχρονου υβριδικού συστήματος με βενζινοκινητήρα.

Το DM (Dual Mode) υποδηλώνει ότι το σύστημα λειτουργεί με δύο τρόπους: αμιγώς ηλεκτρικά (EV), όπου οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα, και σε υβριδική λειτουργία (HEV), όπου το αυτοκίνητο κινείται κυρίως με ηλεκτρική ενέργεια, με υποστήριξη του βενζινοκινητήρα. Σε κάθε περίπτωση, ο βενζινοκινητήρας Xiaoyun 1,5 λίτρων, σχεδιασμένος ειδικά για τα συστήματα Super Hybrid, τροφοδοτεί τη μπαταρία και τον ηλεκτροκινητήρα μέσω μετατροπέα, προσφέροντας την άμεση απόκριση ενός ηλεκτρικού οχήματος. Όταν απαιτείται επιπλέον ισχύς, η λειτουργία HEV μπορεί να μεταβεί από σειριακή σε παράλληλη λειτουργία, συνδυάζοντας την ισχύ του βενζινοκινητήρα με αυτή του ηλεκτροκινητήρα.

Επομένως, το σύστημα κίνησης λειτουργεί κατά κύριο λόγο ως EV, προσφέροντας αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 86 χλμ. με τη μεγαλύτερη από τις δύο μπαταρίες (τύπου Blade) του SEALION 5 DM-i. Ο έξυπνος έλεγχος του συστήματος (το «i» στο DM-i) αυξάνει την αποδοτικότητα πέρα από τα όρια των συμβατικών οικογενειακών SUV, με συνδυασμένη, σταθμισμένη κατανάλωση μόλις 2,1 l/100 km και συνολική αυτονομία έως 1.016 km με πλήρη φόρτιση και γεμάτο ρεζερβουάρ βενζίνης.

Κάθε έκδοση του SEALION 5 DM-i διαθέτει τη δική της διαμόρφωση της τεχνολογίας Super Hybrid DM, με μπαταρίες διαφορετικής χωρητικότητας αλλά ίδια συνολική ισχύ 212 ίππων (156 kW). Η έκδοση Comfort φέρει μπαταρία 12,96 kWh, προσφέροντας έως 62 km αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας και συνολική αυτονομία 992 km (WLTP). Επιταχύνει από 0–100 km/h σε 7,7 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα είναι 170 km/h.

Η έκδοση Design διαθέτει μεγαλύτερη μπαταρία 18,3 kWh, αυξάνοντας την αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία στα 86 km και τη συνολική αυτονομία στα 1.016 km. Το 0–100 km/h ολοκληρώνεται σε 8,1 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να παραμένει στα 170 km/h.

Το νέο SEALION 5 DM–i είναι άμεσα διαθέσιμο στην Ελλάδα, σε δύο εκδόσεις Comfort και Design με τιμή 31.990 και 33.990 ευρώ αντίστοιχα.