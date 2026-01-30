Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, κατήγγειλε ότι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επτά επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε σιδηροδρομικές υποδομές της χώρας τις τελευταίες 24 ώρες.

Η Σβιριντένκο χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως «εσκεμμένη τρομοκρατία που στοχεύει ανθρώπους και πολιτικές μεταφορές», υπογραμμίζοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις πλήττουν σκόπιμα τους δρόμους εφοδιασμού της Ουκρανίας.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, η Σβιριντένκο ανέφερε πως «η Ρωσία πλήττει εσκεμμένα τους δρόμους εφοδιασμού της Ουκρανίας», κάνοντας λόγο για «εσκεμμένη τρομοκρατία που στοχεύει ανθρώπους και πολιτικές μεταφορές».

Η Ουκρανή πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι «μονάχα τις τελευταίες 24 ώρες, ο εχθρός έχει διεξάγει επτά επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων», υπογραμμίζοντας την ένταση των ρωσικών επιχειρήσεων κατά κρίσιμων υποδομών.