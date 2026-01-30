Αστρονόμοι εντόπισαν τον πιθανώς κατοικήσιμο πλανήτη HD 137010 b, τύπου Γης, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 146 ετών φωτός από τη Γη, χρησιμοποιώντας αρχειακά δεδομένα από το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Kepler της NASA.

Ο HD 137010 b έχει μέγεθος περίπου 6% μεγαλύτερο από τη Γη και περιφέρεται γύρω από ένα άστρο παρόμοιο με τον Ήλιο σε τροχιά διάρκειας περίπου ενός έτους, τοποθετώντας τον εντός της κατοικήσιμης ζώνης.

Παρά τη θέση του στην κατοικήσιμη ζώνη, ο πλανήτης φαίνεται να έχει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, έως -68 βαθμούς Κελσίου, λόγω της χαμηλής ηλιακής ακτινοβολίας που λαμβάνει, λιγότερης από το ένα τρίτο της γήινης.

Μια διεθνής ομάδα αστρονόμων εντόπισε έναν πιθανώς κατοικήσιμο πλανήτη τύπου Γης, περίπου 146 έτη φωτός μακριά, αξιοποιώντας αρχειακά δεδομένα από το συνταξιοδοτημένο Διαστημικό Τηλεσκόπιο Kepler της NASA. Η ανακάλυψη αφορά έναν βραχώδη κόσμο που βρίσκεται εντός της κατοικήσιμης ζώνης άστρου παρόμοιου με τον Ήλιο, καθιστώντας τον ιδανικό υποψήφιο για περαιτέρω μελέτη.

Ο πλανήτης, με την ονομασία HD 137010 b, περιφέρεται γύρω από ένα άστρο τύπου Ήλιου και είναι περίπου 6% μεγαλύτερος από τη Γη. Ολοκληρώνει την τροχιά του σε διάστημα σχεδόν ενός έτους, παρουσιάζοντας εντυπωσιακές ομοιότητες με τη Γη. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στις 27 Ιανουαρίου 2026 στο περιοδικό The Astrophysical Journal Letters από ομάδα ερευνητών με επικεφαλής τον Alexander Venner, μεταδιδακτορικό ερευνητή στο Ινστιτούτο Αστρονομίας Max Planck στη Γερμανία.

Μια Γη με συνθήκες Άρη

Παρά το παρόμοιο μέγεθός του με τη Γη, ο HD 137010 b φαίνεται να βιώνει εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Λαμβάνοντας λιγότερο από το ένα τρίτο της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στη Γη, η θερμοκρασία στην επιφάνειά του εκτιμάται ότι μπορεί να πέφτει έως τους -68 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερα ακόμη και από τη μέση θερμοκρασία στον Άρη.

Η ερευνητική ομάδα περιγράφει τον πλανήτη ως «εκεί όπου η Γη συναντά τον Άρη», λόγω του γήινου μεγέθους του αλλά και της ψυχρής του θέσης στο πλανητικό του σύστημα. Η καθηγήτρια Chelsea Huang από το Πανεπιστήμιο του Νότιου Κουίνσλαντ δήλωσε: «Από τότε που ανακαλύφθηκε ο πρώτος εξωπλανήτης πριν από 30 χρόνια, ο στόχος μας ήταν να εντοπίσουμε ένα δίδυμο της Γης. Αν και δεν το έχουμε πετύχει ακόμα, τώρα είμαστε ένα βήμα πιο κοντά».

Η πιθανότητα κατοικησιμότητας

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο HD 137010 b έχει 40% πιθανότητα να βρίσκεται εντός της «πιθανής» κατοικήσιμης ζώνης του άστρου του, όπου θα μπορούσε να υπάρχει υγρό νερό, και 51% πιθανότητα να βρίσκεται εντός μιας ευρύτερης «πολύ πιθανής» ζώνης. Ωστόσο, οι πιθανότητες είναι σχεδόν ίσες να βρίσκεται εκτός αυτής της περιοχής.

Ο πλανήτης παραμένει προς το παρόν υποψήφιος, καθώς οι αστρονόμοι εντόπισαν μόνο μία μετάβαση – το στιγμιαίο σκοτείνιασμα του άστρου όταν ο πλανήτης περνά μπροστά του. Το Kepler κατέγραψε αυτή τη μετάβαση διάρκειας 10 ωρών κατά τη διάρκεια της αποστολής K2 το 2017, με ένα εξαιρετικά ασθενές σήμα 225 μερών στο εκατομμύριο.

«Το χρυσό πρότυπο είναι να έχουμε τρεις μεταβάσεις», δήλωσε η Jessie Christiansen, επικεφαλής επιστήμονας στο Ινστιτούτο Επιστημών Εξωπλανητών της NASA. Χαρακτήρισε την ανακάλυψη «απίστευτα δελεαστική… αλλά σχεδόν σπαρακτική», εξαιτίας της μοναδικής παρατήρησης. Αν όμως επιβεβαιωθεί μια ακόμη μετάβαση, ο HD 137010 b θα μπορούσε να γίνει ο μοναδικός γνωστός βραχώδης πλανήτης εντός της κατοικήσιμης ζώνης ενός άστρου παρόμοιου με τον Ήλιο.

Η επιβεβαίωση του πλανήτη ενδέχεται να προέλθει από μελλοντικές παρατηρήσεις μέσω του Δορυφόρου Έρευνας Μεταβατικών Εξωπλανητών (TESS) της NASA ή του CHEOPS της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας. Σε διαφορετική περίπτωση, η επιβεβαίωση ίσως περιμένει τα διαστημικά τηλεσκόπια επόμενης γενιάς.