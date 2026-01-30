Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της Κροατίας Andrej Plenković στο Ζάγκρεμπ, στο πλαίσιο της συνεδρίασης των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Ζάγκρεμπ με τον Πρωθυπουργό της Κροατίας, Andrej Plenković, στο περιθώριο της συνεδρίασης των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη συνάντηση εξετάστηκαν ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, θέμα που θα απασχολήσει το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 12ης Φεβρουαρίου.