Αποστάσεις πήρε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου σχετικά με την τροπολογία για τη ρύθμιση της επιμέλειας που προκάλεσε έντονες συζητήσεις.

Όπως τόνισε η κ Μιχαηλίδου, μιλώντας στα parapolitika.gr, η τροπολογία είναι νόμιμη, η χρήση, όμως είναι προσωπική, ξεκαθάρισε δε, πως την ψήφισε στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, υπογραμμίζοντας πως δεν πρόκειται για ρύθμιση που «πέρασε νύχτα», αλλά για διάταξη ενταγμένη στον κύριο κορμό του νομοσχεδίου και υπερψηφισμένη και από άλλα κόμματα.

Σε ό,τι αφορά τη χρήση της τροπολογίας από την Όλγα Κεφαλογιάννη, η κ Μιχαηλίδου διαχωρίζει πλήρως τη θεσμική της στάση από προσωπικές επιλογές, σημειώνοντας ότι δεν θα μπορούσε, ούτε θα ήθελε, να μπει στη θέση άλλου δεδομένου ότι μόλις παντρεύτηκε και έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Η ίδια ωστόσο δήλωσε ότι δεν θα έκανε άμεσα χρήση της συγκεκριμένης δυνατότητας.