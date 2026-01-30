Καλεσμένος στην παρέα της εκπομπής «Buongiorno» ήταν σήμερα το πρωί ο Στέφανος Μιχαήλ. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε, αρχικά, στον γάμο του με την εκλεκτή της καρδιάς του, Νάταλι Κάτερ.

«Ο γάμος ήταν απίστευτος. Το οργάνωσε η Νάταλι. Η πρόταση γάμου έγινε σε ένα σημείο που δεν περίμενε, στο χωριό μου. Την πήγα σε ένα σημείο με ωραία θέα και της έκανα πρόταση», ανέφερε ο Στέφανος Μιχαήλ.

«Ξεκίνησε ως γνωριμία, σιγά σιγά άρχισε να αναπτύσσεται ο έρωτας, η αγάπη. Συνδεθήκαμε. Περάσαμε πολλά με τη Νάταλι και μετά από κάποια φάση είπα “αυτό είναι”», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στα επαγγελματικά, ο Στέφανος Μιχαήλ σημείωσε ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να ασχοληθεί κάποια στιγμή με το θέατρο και αποκάλυψε ότι είχε δεχθεί πρόταση για να συμμετέχει σε παραγωγή του Netflix, η οποία δεν προχώρησε λόγω περιορισμένου χρόνου.

«Δεν βλέπω πολλή τηλεόραση, έχω πάρα πολλές ασχολίες. Έχω τα γυρίσματα στη “Γη της ελιάς”, που είναι αρκετά απαιτητικά. Είσαι συνέχεια στο πήγαινε – έλα. Δεν έχεις αυτή την ευελιξία να οργανώνεις και τα υπόλοιπα. Τρέχω και μία μικρή επιχείρηση με κάποια προϊόντα», σημείωσε.

Για την πέμπτη σεζόν της αγαπημένης σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς»:

«Το μυαλό μας έχει μάθει εκείνη τη στιγμή να μπαίνει στον ρόλο και στο θέμα. Κάνουμε κάποιες πρόβες, νιώθουμε εντάξει και γυρίζουμε. Πέντε χρόνια είναι πάρα πολλά. Πάντα με πιάνει μία ανασφάλεια για την επόμενη σεζόν, αλλά ο Θεός είναι μεγάλος».

«Αγάπησα αυτή τη δουλειά. Είναι ωραία, έχει δημιουργικότητα, γνωρίζεις νέους ανθρώπους. Είναι ωραίο να σε αναγνωρίζουν, γιατί σε ξέρουν μέσα από τις συνεντεύξεις, σου λένε καλά λόγια για τον χαρακτήρα σου, αυτό μου αρέσει», πρόσθεσε.

Ο ρόλος που έπαιξε η εξωτερική του εμφάνιση στη ζωή του…

«Ο καθένας έχει τη χάρη του. Όταν μπαίνεις σε έναν χώρο, γνωρίζεις νέα άτομα, ο άλλος καταλαβαίνει εάν είσαι απλά μια φάτσα ή αν είσαι άνθρωπος. Εγώ ήμουν και είμαι ακόμα ντροπαλός. Στο σχολείο δεν το έπαιζα ιστορία, ήμουν κάπως στην άκρη. Δεν μου αρέσει να παίζω με τα συναισθήματα των ανθρώπων. Έχω απατήσει στο παρελθόν, αλλά μετά το μετάνιωσα. Όπως και να έχει, δεν ήταν σωστό, μετά από τον χωρισμό μου την κοπέλα εκείνη αποφάσισα να μην παίζω με τις καρδιές των κοριτσιών», παραδέχθηκε.