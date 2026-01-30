Ολοκληρώνεται σήμερα, 30 Ιανουαρίου 2026, το μπαράζ πληρωμών προς εκατομμύρια δικαιούχους από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ολοκληρώνεται σήμερα, 30 Ιανουαρίου, το μπαράζ πληρωμών προς εκατομμύρια δικαιούχους, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνολικά, από τις 26 έως τις 30 Ιανουαρίου 2026, έχουν καταβληθεί από 2,47 δισ. ευρώ σε 4.312.406 πολίτες, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Οι πληρωμές αφορούν συντάξεις, επιδόματα και λοιπές παροχές κοινωνικής ασφάλισης.

Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Όπως αναφέρει το υπουργείο, στις 28 και 29 Ιανουαρίου καταβλήθηκαν 2,39 δισ. ευρώ σε 4.231.326 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Φεβρουαρίου 2026.

Στις 30 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 3,1 εκατ. ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για τις προκαταβολές συντάξεων Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με τον νόμο 4778/2021.

Την ίδια ημέρα, 3 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τις 26 έως και τις 30 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν επιπλέον 13 εκατ. ευρώ σε 700 δικαιούχους, κατόπιν έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ θα διαθέσει συνολικά 55,2 εκατ. ευρώ σε περισσότερους από 70.000 δικαιούχους.

Συγκεκριμένα, 19 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 31.000 άτομα για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

Επιπλέον, 15 εκατ. ευρώ θα λάβουν 20.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Παράλληλα, 20 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Τέλος, 1,2 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε 80 φορείς για την κάλυψη εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.