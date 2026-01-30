Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνιέν, ενεργοποίησε εκ νέου το άρθρο 49 παράγραφος 3 του Συντάγματος, παραβλέποντας τη δέσμευσή του να μην το χρησιμοποιήσει.

Με την εφαρμογή του άρθρου 49.3, η κυβέρνηση επιβάλλει την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 χωρίς ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση, εκτός αν εγκριθεί πρόταση μομφής.

Υπάρχουν δύο κατατεθειμένες προτάσεις μομφής από την αριστερά εκτός Σοσιαλιστικού Κόμματος και το Εθνικό Ράλλυ, με την ψηφοφορία να αναμένεται τη Δευτέρα το απόγευμα.

Η ενεργοποίηση του άρθρου 49.3 έγινε χωρίς συζήτηση στην πρώτη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης στις 30 Ιανουαρίου και είναι η τρίτη φορά που ο Λεκορνι το χρησιμοποιεί για τον προϋπολογισμό του κράτους.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί ενεργοποίησε εκ νέου το άρθρο 49 παράγραφος 3 του Συντάγματος, παρά τη δέσμευσή του στις αρχές Οκτωβρίου να μην το χρησιμοποιήσει. Με την απόφαση αυτή, η κυβέρνηση αναλαμβάνει την ευθύνη για την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού χωρίς ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση. Αν δεν εγκριθεί πρόταση μομφής, το κείμενο θα θεωρηθεί υιοθετημένο.

Η συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής, 30 Ιανουαρίου, όμως ο πρωθυπουργός προχώρησε άμεσα στην ενεργοποίηση του άρθρου 49.3, χωρίς συζήτηση. Πρόκειται για την τρίτη φορά που ο Λεκορνί καταφεύγει σε αυτή τη συνταγματική διαδικασία, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του προϋπολογισμού του κράτους για το 2026.

Με την κίνηση αυτή, η κυβέρνηση εκτίθεται εκ νέου σε δύο προτάσεις μομφής, που έχουν κατατεθεί από την αριστερά εκτός Σοσιαλιστικού Κόμματος και από το Εθνικό Ράλλυ. Σύμφωνα με κυβερνητικές και κοινοβουλευτικές πηγές που επικαλείται το AFP, οι ψηφοφορίες αναμένεται να διεξαχθούν τη Δευτέρα το απόγευμα.

Εκτός απροόπτου, οι προτάσεις θα απορριφθούν, όπως συνέβη και με τις δύο προηγούμενες, χάρη στην ανοχή των Ρεπουμπλικανών και κυρίως του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Η κυβέρνηση διαθέτει ένα σχετικό περιθώριο ασφαλείας περίπου είκοσι ψήφων.

Προς οριστική έγκριση του προϋπολογισμού

Η απόρριψη των προτάσεων μομφής θα σημάνει την οριστική υιοθέτηση του προϋπολογισμού, ο οποίος θα περάσει στη συνέχεια από τον έλεγχο του Συνταγματικού Συμβουλίου πριν από την κύρωσή του. Η εφαρμογή του θα θέσει τέλος στο προσωρινό καθεστώς της ειδικής νομοθεσίας που είχε εγκριθεί στα τέλη Δεκεμβρίου, εξαιτίας της αδυναμίας του Κοινοβουλίου να καταλήξει σε συμφωνία.

Η υπουργός Δημοσίων Λογαριασμών Αμελί ντε Μονσαλέν χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό «ατελή», αλλά «χρήσιμο για τους Γάλλους», καθώς –όπως είπε– επιτρέπει στη χώρα να εξέλθει από μια περίοδο αβεβαιότητας. Οι δηλώσεις της έγιναν ενώπιον των γερουσιαστών, οι οποίοι απέρριψαν το τελικό κείμενο χωρίς να το επανεξετάσουν, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τη διαδικασία.

Οι στόχοι και οι αντιδράσεις

Ο προϋπολογισμός στοχεύει στη μείωση του ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ το 2026, έναντι 5,4% το 2025. Περιλαμβάνει επίσης ορισμένες παραχωρήσεις προς τους Σοσιαλιστές, όπως τα γεύματα του ενός ευρώ για φοιτητές και την αύξηση της επιδοματικής ενίσχυσης για τους χαμηλόμισθους.

Παρά τις παραχωρήσεις αυτές, το σχέδιο συναντά την αντίθεση της άκρας δεξιάς και μεγάλου μέρους της αριστεράς –των Ανυπότακτων, των Οικολόγων και των Κομμουνιστών– που καταθέτουν σε κάθε ευκαιρία προτάσεις μομφής. Πρόκειται για την τρίτη χρήση του άρθρου 49.3 από τον Λεκορνί, ο οποίος είχε δεσμευθεί να το αποφύγει το φθινόπωρο, κατόπιν αιτήματος του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Οι δύο προηγούμενες ενεργοποιήσεις αφορούσαν τη «νέα ανάγνωση» του προϋπολογισμού, μία για το σκέλος των εσόδων και μία για το σκέλος των δαπανών.

Με πληροφορίες από Le Parisien