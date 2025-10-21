Ο Εμανουέλ Μακρόν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διεξαγωγής δημοψηφίσματος για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση εξετάζει όλες τις επιλογές προκειμένου να υπάρξει κοινωνική συναίνεση.

Η μεταρρύθμιση εγκρίθηκε το 2023 χωρίς να περάσει από ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Την περασμένη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανέστειλε προσωρινά την εφαρμογή της, επιδιώκοντας τη στήριξη του Σοσιαλιστικού Κόμματος και την αποτροπή καταψήφισης της κυβέρνησης κατά τη συζήτηση της πρότασης μομφής που κατέθεσε η αντιπολίτευση.

Μετά τη δήλωση του Μακρόν, ο Λεκορνί τόνισε στην Εθνοσυνέλευση: «Η συζήτηση θα πρέπει να γίνει με τον γαλλικό λαό, είτε κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών, που θα είναι μια ευκαιρία για να ακουστούν οι προτάσεις όλων για το θέμα, είτε ίσως και πριν από αυτές, μέσω ενός δημοψηφίσματος, εάν αναδυθεί κάποιο τέτοιο σχέδιο από τις συζητήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους».