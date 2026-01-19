Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ότι η κυβέρνησή του προτίθεται να ενεργοποιήσει το άρθρο 49.3 του γαλλικού Συντάγματος, προκειμένου να εγκρίνει τον προϋπολογισμό του 2026 χωρίς ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι, τον Οκτώβριο ο Λεκορνί είχε δεσμευτεί πως δεν θα προσφύγει στη συγκεκριμένη συνταγματική διάταξη, η οποία δίνει τη δυνατότητα στην εκτελεστική εξουσία να υιοθετεί νομοσχέδια χωρίς κοινοβουλευτική έγκριση, εκτός εάν κατατεθεί και υπερψηφιστεί πρόταση δυσπιστίας.