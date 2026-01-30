Σε λίγους μήνες αναμένεται στην Ελλάδα το νέο, ηλεκτρικό Micra.

Οι αγοραστές μπορούν να το αποκτήσουν μεταξύ δύο επιλογών ως προς την μπαταρία του: Με 40 kWh για αυτονομία έως και 317 km και 52 kWh για αυτονομία έως και 416 km, ενώ η ταχεία φόρτιση 100kW επιτρέπει φόρτιση από 15% σε 80% σε μόλις 30 λεπτά, καθιστώντας το ιδανικό τόσο για την αστική μετακίνηση όσο και για απολαυστικές διαδρομές εκτός πόλης.

Σχεδιασμένο στο Nissan Design Europe (NDE) στο Λονδίνο, το νέο MICRA διαθέτει μια ανανεωμένη και ξεχωριστή νέα εξωτερική εμφάνιση – συνδυάζοντας ένα premium εξωτερικό φινίρισμα και μια έντονη προσωπικότητα, με απλές και λιτές επιφάνειες και διακριτικές λεπτομέρειες παντού.

Μπαίνοντας στο αυτοκίνητο, ο οδηγός θα εκτιμήσει το τιμόνι τριών ακτίνων, καθώς και την ρυθμιζόμενη οθόνη υψηλής ανάλυσης 10,1 ιντσών πίσω από αυτό με την εύκολη προβολή σημαντικών πληροφοριών.

Με μήκος κάτω των 4 μέτρων και πλάτος μικρότερο από 1,8 μέτρα, το νέο MICRA είναι ιδανικό για τις κλειστές στροφές και τους πολυσύχναστους δρόμους της πόλης.

Το νέο Micra αναμένεται στην Ελλάδα τον ερχόμενο Απρίλιο.