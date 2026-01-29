Ο πρώην πρωθυπουργός του Ιράν Μιρ Χοσεΐν Μουσαβί κάλεσε την ηγεσία της χώρας να εγκαταλείψει την εξουσία, καταγγέλλοντας ως «έγκλημα» την καταστολή των διαδηλώσεων.

Ο Μουσαβί, σε κατ’ οίκον περιορισμό από το 2011, δηλώνει ότι ο λαός δεν επιθυμεί το υπάρχον σύστημα και απορρίπτει τα «ψέματα» της κυβέρνησης.

Υποστηρίζει πως κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του 2009, αλλά η νίκη του αντιπάλου του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ ήταν αποτέλεσμα νοθείας, γεγονός που οδήγησε στο «Πράσινο κίνημα» διαμαρτυρίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ιράν Μιρ Χοσεΐν Μουσαβί, κεντρική φυσιογνωμία του αντικυβερνητικού κινήματος του 2009, κάλεσε την ιρανική ηγεσία να αποχωρήσει από την εξουσία, καταγγέλλοντας την πρόσφατη καταστολή των διαδηλώσεων ως «έγκλημα».

«Σε ποια γλώσσα θα πρέπει να πει ο λαός ότι δεν θέλει αυτό το σύστημα και ότι δεν πιστεύει τα ψέματά σας; Φτάνει πια», αναφέρει ο Μουσαβί, ο οποίος βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό από το 2011. Η δήλωσή του δημοσιοποιήθηκε από το μέσο ενημέρωσης Kalame, που πρόσκειται σε εκείνον.

Ο Μουσαβί είχε υποστηρίξει ότι κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του 2009 έναντι του τότε προέδρου Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, καταγγέλλοντας νοθεία υπέρ του αντιπάλου του. Οι μαζικές διαδηλώσεις που ακολούθησαν υπέρ του, έμειναν γνωστές ως το «Πράσινο κίνημα».

Στη νέα του ανακοίνωση, χαρακτήρισε την καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων «μαύρη σελίδα στην ιστορία του έθνους μας», κάνοντας λόγο για «μεγάλη προδοσία και έγκλημα». Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επιβεβαιώσει χιλιάδες νεκρούς, εκφράζοντας φόβους ότι ο πραγματικός αριθμός μπορεί να φτάσει σε δεκάδες χιλιάδες.

Κάλεσμα για αλλαγή και δημοψήφισμα

Ο Μουσαβί προειδοποίησε ότι οι Ιρανοί «δεν θα έχουν άλλη επιλογή» παρά να επιστρέψουν στους δρόμους, ενώ εκτίμησε πως οι δυνάμεις ασφαλείας «αργά ή γρήγορα θα αρνηθούν να συνεχίσουν να φέρουν το βάρος» της καταστολής. Κάλεσε την ηγεσία να «καταθέσει τα όπλα και να εγκαταλείψει την εξουσία ώστε το ίδιο το έθνος να οδηγήσει αυτή τη χώρα στην ελευθερία και την ευημερία».

Την ώρα που η Ουάσινγκτον δεν αποκλείει το ενδεχόμενο στρατιωτικών πληγμάτων, ο Μουσαβί δήλωσε ότι επιθυμεί τη διεξαγωγή «συνταγματικού δημοψηφίσματος», τονίζοντας πως αντιτίθεται σε κάθε «ξένη παρέμβαση».

Το πολιτικό παρελθόν του Μουσαβί

Ο Μιρ Χοσεΐν Μουσαβί διετέλεσε πρωθυπουργός του Ιράν από το 1981 έως το 1989, στην περίοδο της προεδρίας του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος στη συνέχεια ανέλαβε ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης μετά τον θάνατο του αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί. Από τότε, οι δύο άνδρες θεωρούνται πολιτικοί αντίπαλοι, με τον Μουσαβί να εκπροσωπεί τη μετριοπαθή πτέρυγα.

Ένας από τους ελάχιστους πολιτικούς της δεκαετίας του 1980 που δεν ανήκε στον κλήρο, ο Μουσαβί υπήρξε ο τελευταίος πρωθυπουργός της χώρας, καθώς το αξίωμα καταργήθηκε μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος που ακολούθησε τον θάνατο του Χομεϊνί.