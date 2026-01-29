Τραγικό τροχαίο δυστύχημα έγινε στον αυτοκινητόδρομο DN6, στην περιοχή της πόλης Κραϊόβα.

Νέο δυστύχημα έγινε στον αυτοκινητόδρομο-καρμανιόλα της Ρουμανίας όπου έχασαν τη ζωή τους οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Το τροχαίο έλαβε χώρα στην περιοχή της πόλης Κραϊόβα, αρκετά μακριά από την Τιμισοάρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε την στιγμή που ο οδηγός του ΙΧ, ενώ προσπερνούσε προπορευόμενο φορτηγό, πάνω στην προσπέραση, βγήκε απο την πορεία του, μπήκε στην αντίθετη λωρίδα και συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα.

Πρόκειται για δυστύχημα το οποίο ομοιάζει με το τροχαίο των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Το αυτοκίνητο διαλύθηκε ολοσχερώς ενώ ο άνδρας, απεγκλωβίστηκε νεκρός από το αυτοκίνητο.