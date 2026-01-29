Ο Ολυμπιακός «τρέλανε» την Ευρώπη και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Champions League, επικρατώντας του Άγιαξ με 2-1!

Μετά τη σπουδαία νίκη των Ερυθρόλευκων, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε στην κάμερα του MEGA και υπογράμμισε ότι αυτή η ομάδα αξίζει τα πάντα, ενώ εξέφρασε το πόσο περήφανος νιώθει για την μεγάλη πρόκριση των Πειραιωτών.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Παναγιώτη Ρέτσου

«Συγχαρητήρια στα παιδιά, στον κόσμο που δημιούργησε φανταστική ατμόσφαιρα. Τελείωσε το ματς και ρωτούσα αν περάσαμε, ήταν το πρώτο μου μέλημα. Ευχαριστώ το σταφ, τους συμπαίκτες μου, τον κόσμο μας, το αξίζουν όλοι. Αυτή η ομάδα είναι για μεγάλα πράγματα! Είμαστε περήφανοι»