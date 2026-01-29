Η κατάσταση στα ενδότερα της Μονακό φέρεται να έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Όπως αποκαλύπτει η γαλλική εφημερίδα L’Équipe, το Πριγκιπάτο του Μονακό προσανατολίζεται να αναλάβει άμεσα τη διοίκηση της ομάδας, προκειμένου να αποφευχθεί η οικονομική κατάρρευση και να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της.

Η παρέμβαση αυτή αναμένεται να έχει προσωρινό χαρακτήρα, καθώς σε δεύτερο χρόνο θα εξεταστεί η είσοδος νέου βασικού μετόχου που θα αναλάβει την οικονομική ανασυγκρότηση του συλλόγου. Η ιδιοκτησία της ομάδας ανήκει στον Ρωσοουγγρικής καταγωγής επιχειρηματία και πρόεδρο της Μονακό, Αλεξέι Φεντορίτσεφ, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο σύλλογος βρίσκεται αντιμέτωπος με συσσωρευμένα χρέη και καθυστερήσεις πληρωμών, ενώ οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η παρατεταμένη ρωσοουκρανική σύγκρουση έχουν επηρεάσει άμεσα τις οικονομικές δραστηριότητες της εταιρείας. Οι περιορισμοί αυτοί φαίνεται να έχουν «παγώσει» σημαντικούς πόρους, αφήνοντας τη Μονακό χωρίς επαρκή οικονομικά αποθέματα.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται στο γαλλικό δημοσίευμα:

“Αντιμετωπίζοντας σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, η Μονακό, ιδιοκτησίας του Ρωσοουγγρικού προέδρου Αλεκσέι Φεντορίτσεβ, αναμένεται να αναληφθεί από το ίδιο το Πριγκιπάτο του Μονακό τις επόμενες ημέρες, πριν εξεταστεί η άφιξη ενός νέου μετόχου πλειοψηφίας στην ηγεσία του συλλόγου.

Η Μονακό βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Με το κεφάλι στον τοίχο και τις τσέπες άδειες. Επιβαρυμένος από χρέη, μαστιζόμενος από καθυστερήσεις πληρωμών και παραλυμένος από μια παρατεταμένη ρωσοουκρανική σύγκρουση που έχει παγώσει τα οικονομικά του προέδρου και επικεφαλής της Fedcom, Αλεκσέι Φεντορίτσεφ, ο σύλλογος από το Πριγκιπάτο καίει τα τελευταία του αποθέματα”.