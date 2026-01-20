Στην κατάμεστη «Salle Gaston Medecin», η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη υποδέχτηκε τον Ερυθρό Αστέρα για την 23η αγωνιστική της EuroLeague, με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν τελικά την νίκη στην παράταση (96-100).

Οι Σέρβοι έθεσαν από νωρίς δύσκολα στους Μονεγάσκους, κρατώντας τον έλεγχο του αγώνα για το μεγαλύτερο διάστημα και τελικά αποχώρησαν με εντυπωσιακό διπλό από το Πριγκιπάτο.

Οι Σέρβοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, στοχεύοντας τον Τάις και περνώντας την μπάλα στον Μοτιεγιούνας, και γρήγορα πήραν διψήφια διαφορά (20-10, 6’). Η Μονακό αντέδρασε με σερί εύστοχες προσπάθειες του Ντιαλό, περνώντας προσωρινά μπροστά (21-20, 8’), αλλά η αντίδραση των Σέρβων με 7 αναπάντητους πόντους από Ιζούρου και Οτζελέγιε έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο 27-20 υπέρ του Ερυθρού Αστέρα.

Στην αρχή του δεύτερου δεκαλέπτου, το δίδυμο Ιζούντου – Οτζελέγιε συνέχισε να κυριαρχεί στη ρακέτα των γηπεδούχων, ανεβάζοντας τη διαφορά μέχρι και τους 15 πόντους (25-40, 15’), με τον Σπανούλη να καλεί τάιμ άουτ.

Η παρέμβαση του Έλληνα προπονητή φάνηκε να αποδίδει, καθώς η Μονακό μείωσε τη διαφορά στους 6 πόντους (44-50) μέχρι το ημίχρονο, με τον Ερυθρό Αστέρα να διατηρεί εξαιρετική ευστοχία, σε αντίθεση με τους γηπεδούχους που είχαν 5/18 τρίποντα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μονακό βελτίωσε την άμυνά της και περιόρισε τον Ερυθρό Αστέρα στο λιγότερο παραγωγικό δεκάλεπτο, περιορίζοντας τους Σέρβους σε μόλις 18 πόντους. Παράλληλα, οι Τζέιμς, Οκόμπο και Μπλόσομγκέιμ κράτησαν επιθετικά την ομάδα τους και με επιμέρους 27-18 κατάφεραν όχι μόνο να φτάσουν αλλά και να προσπεράσουν τους Σέρβους, με τρίποντο buzzer beater του Έλι Οκόμπο για το 71-68.

Το τελευταίο δεκάλεπτο φαινόταν να χαρίζει τη νίκη στη Μονακό, με τον Στραζέλ να σκοράρει 11 από τους 19 πόντους της ομάδας του. Ωστόσο, οι παίκτες του Σάσα Ομπράντοβιτς αντέδρασαν και με σερί 13-3 ισοφάρισαν, οδηγώντας το παιχνίδι στην παράταση, αφού ο Μάικ Τζέιμς αστόχησε στην τελευταία προσπάθεια της κανονικής διάρκειας.

Το μομέντουμ γύρισε υπέρ των φιλοξενούμενων, οι οποίοι βρήκαν τις απαντήσεις με τον Τζόρνταν Νουόρα, ο οποίος σημείωσε 6 από τους 10 πόντους της ομάδας του στην παράταση, χαρίζοντας στον Ερυθρό Αστέρα μια σπουδαία νίκη. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Σέρβοι ανέβηκαν στο 13-10 και την 9η θέση της κατάταξης, ενώ η Μονακό παρέμεινε στη 2η θέση με 15-8.

Τα δεκάλεπτα: 21-27, 44-50, 71-68, 90-90, 96-100

Ποιοι ξεχώρισαν

Μονακό (Σπανούλης): Ντιαλό (19 πόντοι, 6 ριμπάουντ), Μάικ Τζέιμς (14 πόντοι, 7 ασίστ), Οκόμπο (13 πόντοι, 7 ασίστ)

Ερυθρός Αστέρας (Ομπράντοβιτς): Ιζούντου (22 πόντοι, 12 ριμπάουντ), Οτζελέγιε (16 πόντοι, 6 ριμπάουντ), Νουόρα (18 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ)