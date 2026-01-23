Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την ισχύ της στη Μαδρίτη, φτάνοντας τις 12 νίκες σε 13 παιχνίδια μπροστά στο κοινό της, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Ο Φακούντο Καμπάσο ήταν ο «εγκέφαλος» των Μαδριλένων, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με double-double (17 πόντοι, 10 ασίστ), ενώ ο Τρέι Λάιλς πρόσθεσε 20 πόντους και 7 ριμπάουντ. Καθοριστική ήταν και η παρουσία του Έντι Ταβάρες, που επίσης σημείωσε double-double με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Από πλευράς Μονακό, η οποία δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό της Ρεάλ, ξεχώρισαν οι Μάικ Τζέιμς με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ και ο Νίκολα Μίροτιτς με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ, σε ένα βράδυ όπου η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στο σκοράρισμα.