Ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης παραιτήθηκε από το Κίνημα Δημοκρατίας, επικαλούμενος σοβαρές ιδεολογικές διαφωνίες και απόκλιση του κόμματος από τις αρχικές του αρχές.

Στην ανάρτησή του, έκανε λόγο για «πραξικοπηματική απόπειρα παραβίασης αρχών και κανόνων» και χαρακτήρισε το κόμμα ως «αμιγώς προσωποκεντρικό σχήμα», μακριά από τη συμμετοχική δημοκρατία που αποτέλεσε τον θεμέλιο λίθο της ίδρυσής του.

Κατήγγειλε την ηγεσία για αυθαίρετες αποφάσεις και αλλαγή φυσιογνωμίας του κόμματος «ερήμην των οργάνων και των μελών», αναφέροντας ότι η πορεία του Κινήματος αποκλίνει από τις αρχές της δημοκρατικής Αριστεράς.

Την παραίτησή του από το Κίνημα Δημοκρατίας ανακοίνωσε ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης, επικαλούμενος βαθιές ιδεολογικές διαφωνίες και απόκλιση του κόμματος από τις ιδρυτικές του αρχές. Την απόφασή του γνωστοποίησε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξηγώντας αναλυτικά τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την κίνηση.

Στην ανάρτησή του κάνει λόγο για «πραξικοπηματική απόπειρα παραβίασης αρχών και κανόνων», υποστηρίζοντας ότι το κόμμα έχει μετατραπεί σε ένα «αμιγώς προσωποκεντρικό σχήμα», μακριά από τη συμμετοχική δημοκρατία που αποτέλεσε θεμέλιο της ίδρυσής του.

Αιχμές κατά της ηγεσίας

Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ιδρυτικό μέλος του Κινήματος Δημοκρατίας κατηγορεί την ηγεσία για αυθαίρετες αποφάσεις και απόκλιση από τις αρχές της δημοκρατικής Αριστεράς. Όπως σημειώνει, δεν μπορεί να συναινέσει στην αλλαγή φυσιογνωμίας του κόμματος και στη λειτουργία του «ερήμην των οργάνων και των μελών».

Εκφράζει επίσης έντονη αντίθεση στη συμμετοχή του Κινήματος στο ευρωπαϊκό κόμμα Renew, το οποίο –όπως αναφέρει– «αντιτέθηκε στην παραπομπή της συμφωνίας Mercosur στο Δικαστήριο της ΕΕ». Θεωρεί τη στάση αυτή αντιφατική σε σχέση με τις εσωτερικές θέσεις του κόμματος.

Κριτική σε πολιτικές θέσεις και συνεργασίες

Ο κ. Αυλωνίτης αναφέρεται σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, χαρακτηρίζοντας «επικίνδυνη» την εξίσωση του καθεστώτος του Ιράν με την κυβέρνηση Μαδούρο στη Βενεζουέλα. Παράλληλα, δηλώνει αντίθετος σε οποιαδήποτε σκέψη συνεργασίας με πολιτικές δυνάμεις που, όπως τονίζει, ευθύνονται για τη συγκάλυψη σκανδάλων και την αποδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Τονίζει πως οι «αποφάσεις χωρίς διάλογο» και η «αντικαταστατική λειτουργία» του κόμματος απέχουν από τη δική του αντίληψη για έναν προοδευτικό πολιτικό χώρο που βασίζεται στη συναπόφαση και την κοινωνική δικαιοσύνη.

«Δεν μπορώ να παρακολουθήσω τη διολίσθηση»

Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να αποδεχθεί τη μετάβαση από τη δημοκρατική Αριστερά προς το «πολιτικό κέντρο», κάνοντας λόγο για «συμπληρωματικό χώρο με όρους παρασκηνίου και συναλλαγής». Επισημαίνει ότι η Δικαιοσύνη αποτέλεσε για τον ίδιο καθοριστική αξία καθ’ όλη τη διάρκεια της πολιτικής και επαγγελματικής του διαδρομής.

Υπενθυμίζει, ακόμη, πως είχε ήδη παραιτηθεί από όλα τα κομματικά αξιώματα τους τελευταίους μήνες, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά τη ρήξη του με το κόμμα.

Κάλεσμα για πολιτικές συνεργασίες

Ο πρώην βουλευτής απευθύνει κάλεσμα για την ανατροπή της κυβερνητικής τάξης, που –όπως αναφέρει– «είναι βουλιαγμένη στη διαφθορά». Ζητά τη συγκρότηση συνεργασιών στη βάση αρχών και προγραμματικών θέσεων, με στόχο τη δημιουργία ενός «πλατιού, δημοκρατικού και συμμετοχικού κινήματος πολιτών», απαλλαγμένου από αρχηγικές εξαρτήσεις.

«Θα συνεχίσω να μάχομαι»

Στο τέλος της ανακοίνωσής του, ο κ. Αυλωνίτης δηλώνει ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τις αξίες του, τονίζοντας πως «ο όρκος του προς τον ελληνικό λαό είναι να μη συμβιβαστεί με τίποτα λιγότερο από τις σταθερές του αρχές».

Κλείνει ευχαριστώντας τα μέλη και τα στελέχη του Κινήματος για τη στήριξή τους, επισημαίνοντας ότι παραμένει συνεπής «στους δρόμους του κοινωνικού αγώνα, της ειρήνης, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης».