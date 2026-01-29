Αρχαιολογική ανακάλυψη στην Ελλάδα φέρνει στο φως τα αρχαιότερα ξύλινα εργαλεία που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα, ηλικίας περίπου 430.000 ετών. Τα ευρήματα εντοπίστηκαν στις όχθες λίμνης στην περιοχή της Μεγαλόπολης και προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για την τεχνολογία των πρώιμων ανθρώπων.

Το πρώτο αντικείμενο είναι ένα λεπτό ραβδί μήκους περίπου 80 εκατοστών, πιθανόν χρησιμοποιημένο για σκάψιμο στη λάσπη. Το δεύτερο είναι ένα μικρότερο κομμάτι ξύλου, από ιτιά ή λεύκα, που ενδέχεται να χρησίμευε στη διαμόρφωση λίθινων εργαλείων, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι αρχαίοι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν ποικιλία εργαλείων από πέτρα, κόκαλο και ξύλο. Ωστόσο, η ανεύρεση ξύλινων εργαλείων είναι εξαιρετικά σπάνια, καθώς το υλικό αποσυντίθεται γρήγορα. Τέτοια αντικείμενα διατηρούνται μόνο σε ιδιαίτερες συνθήκες, όπως σε πάγο, σπηλιές ή κάτω από το νερό.

Η ανασκαφή στη Μεγαλόπολη

Τα νέα ευρήματα διατηρήθηκαν χάρη στην ταχεία κάλυψή τους από ιζήματα και το υγρό περιβάλλον της περιοχής. Στο ίδιο σημείο έχουν βρεθεί και άλλα κατάλοιπα, όπως λίθινα εργαλεία και οστά ελεφάντων με ίχνη κοπής. Αν και τα ξύλινα αντικείμενα δεν έχουν χρονολογηθεί άμεσα, το στρώμα όπου εντοπίστηκαν υπολογίζεται στα 430.000 χρόνια.

«Έχω πάντα δέος αγγίζοντας αυτά τα αντικείμενα», δήλωσε η συγγραφέας της μελέτης Annemieke Milks από το Πανεπιστήμιο του Reading. Μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί ανθρώπινα λείψανα στο σημείο, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ερώτημα ποιο είδος ανθρώπου τα χρησιμοποίησε — Νεάντερταλ, προγενέστεροι άνθρωποι ή άλλοι συγγενείς τους.

Προοπτικές και σημασία της ανακάλυψης

Ο αρχαιολόγος Jarod Hutson από το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Smithsonian εκτιμά ότι η περιοχή πιθανόν κρύβει και άλλα σημαντικά ευρήματα. Ωστόσο, όπως σημείωσε, η απλή μορφή των δύο εργαλείων τα καθιστά δύσκολα στην ερμηνεία: «Είναι δύσκολο να ενθουσιαστεί κανείς, καθώς δεν μοιάζουν αμέσως με εργαλεία και δεν γνωρίζουμε τη χρήση τους».

Παρόμοια ξύλινα εργαλεία έχουν εντοπιστεί και αλλού, όπως τα δόρατα της Γερμανίας και ραβδιά σκαψίματος στην Κίνα, ηλικίας περίπου 300.000 ετών. Τα νέα ευρήματα της Μεγαλόπολης προσφέρουν μια σπάνια ματιά στη τεχνολογία των πρώιμων ανθρώπων και εμπλουτίζουν τη γνώση μας για τις δεξιότητες επιβίωσης εκείνης της εποχής.

Όπως ανέφερε η ερευνήτρια Κατερίνα Χαρβάτη από το Πανεπιστήμιο του Tübingen, η ανακάλυψη αποτελεί «μια ματιά σε μια ελάχιστα γνωστή πτυχή της τεχνολογίας των πρώιμων ανθρώπων».